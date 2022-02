“A Raffaella Carrà non piaceva e ha provato a cacciarlo”: spunta una clamorosa rivelazione

Una clamorosa rivelazione sulla carriera di Raffaella Carrà arriva da un collega con cui ha lavorato nel passato

A Oggi è un altro giorno, Cochi Ponzoni ha parlato anche di Raffaella Carrà, tra le altre cose, ed ha rivelato un retroscena su una scelta nel suo lavoro molti anni fa: riguarda un noto attore.

Nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, a tener compagnia a Serena Bortone ci ha pensato Cochi Ponzoni che ha ripercorso i suoi anni d’oro. Il cabarettista, durante la sua carriera, ha avuto anche l’opportunità di lavorare al fianco di Raffaella Carrà in relazione a Massimo Boldi. Quest’ultimo, infatti, ha inviato un videomessaggio di saluto al suo amico e collega e Ponzoni ha rivelato: “Ha iniziato con noi, lo abbiamo portato in tv. Non lo voleva nessuno, a Raffaella Carrà non piaceva molto, ha cercato di cacciarlo ma noi lo abbiamo difeso”.

Nonostante la regina della TV non era favorevole all’integrazione dell’attore romano, Boldi negli anni è riuscito a raccogliere qualche soddisfazione, principalmente nel mondo del cinema.

Cochi Ponzoni, i motivi della separazione da Renato Pozzetto

Cochi Ponzoni e Serena Bortone hanno avuto modo di ripercorrere la carriera dell’attore comico che, per gran parte, l’ha condivisa con Renato Pozzetto. Ad un certo punto, poi, le strade si sono divise: “Non mi sono mai pentito. La nostra separazione è stata determinata dal fatto che non volevamo fare la coppia cinematografica. Non era nelle nostre corde. A Renato hanno offerto di fare un film e a me un altro. Le nostre strade si sono divise per gli eventi della vita. In quel periodo imperversava un cinema dozzinale, alcune cose le ho fatte pure per motivi alimentari e poi ho detto basta”. Dopo tanti anni, è il momento di fare una reunion in memoria dei vecchi tempi: “Siamo i sopravvissuti di un periodo importante di Milano e abbiamo inciso nella cultura dello spettacolo leggero”.

Un bellissimo momento amarcord vissuto con uno dei personaggi che hanno fatto la storia del teatro e delle trasmissioni italiane in un’epoca in cui ‘Milano aveva un fermento che era determinato dal dopoguera. C’era voglia di reinventarsi la vita’.