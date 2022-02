Monete rare, questa da 2 euro vale quasi una fortuna: la possedete voi?

Sono tantissime le monete rare in giro per il mondo. Oggi andremo alla scoperata di una da 2 euro che potrebbe valervi una fortuna.

Nuovo viaggio tra le monete rare che potranno fruttarvi una fortuna. Infatti oggi scopriremo una moneta da due euro che potrebbe farvi guadagnare tantissimi soldi: andiamo quindi a vedere qual è.

Alcuni di voi in casa potreste avere una moneta da 2 euro che nasconde un valore prezioso. Infatti oggi parleremo di monete rare ed appunto di una moneta da due euro che in realtà ne vale 50 di euro. A rivelarlo è il canale YouTube di Euro Coin Valley, che ha utilizzato due monete tedesche del 2008, anno in cui sono stati coniati 30 milioni di questi pezzi.

A prima vista, secondo l’esperto, queste monete sono identiche ed apparentemente non ci sarebbero differenze tra i due pezzi. Ma l’esperto spiega nel dettaglio che in realtà tra le due monete c’è un errore dal grande valore, in termini proprio monetario. Andiamo quindi a scoprire di che errore si tratta.

Monete Rare, questa da due euro vi può fruttare 50 euro: qual è

La normale moneta commemorativa da 2 euro ha la chiesa di San Michele sul retro, che è un simbolo della città e dello stato federale di Amburgo, come indica l’iscrizione sotto l’immagine. Mentre invece a destra della chiesa c’è il segno di zecca dell’incisore della moneta, Ott Erich, che consiste in una “combinazione stilizzata delle sue iniziali“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Cosa faceva Milly Carlucci prima di diventare una straordinaria conduttrice? Da non credere!

Mentre invece leggermente al di sopra c’è il marchio della casa di zecca di Stoccarda, che è rappresentato dalla lettera F. Sulle restanti iscrizioni sull’anello esterno della moneta menzionano il paese che l’ha emessa, la Germania, così come l’anno in cui è stata coniata, il 2008. Ma a far schizzare il valore di questa moneta è proprio un errore. Infatti qui le 12 stelle dell’UE sono divise in sei su ciascun lato, mentre sul bordo c’è la scritta ‘Einigkeit und Recht und Freiheit‘ (che significa ‘unità, giustizia e libertà’), così come l’aquila tedesca.

LEGGI ANCHE >>> Oggi è la protagonista indiscussa del GF Vip 6: l’avete riconosciuta

Quindi si tratta di una moneta dell’errore. Secondo l’esperto di YouTube: “La moneta normale ha la mappa aggiornata dell’Europa, per riflettere l’allargamento dell’Unione Europea, mentre la moneta con l’errore ha ancora la vecchia mappa dell’Unione Europea“. Proprio quest errore fa aumentare il valore della moneta fino a 50 euro.