Meteo, le piogge sfidano l’anticiclone: dove si aprirà l’ombrello

Nel corso di questo fine settimana le piogge insidieranno il vasto campo anticiclonico, andando quindi a stravolgere le previsioni meteo.

Continua il complicato fine settimana dal punto di vista meteorologico della penisola. Infatti le piogge insidieranno il campo anticiclonico presente sul paese. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo in Italia.

Oramai la pioggia è pronta a bucare l’area anticiclonica presente in Italia. Inoltre l’irruzione delle precipitazioni arriverà solamente nel fine settimana, con precipitazioni che potrebbero andare a bagnare diverse regioni. A causare tutto ciò ci penserà una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico che coraggiosamente sfrutterà una piccola falla per introdursi nel nucleo di un’alta pressione. Proprio il vasto campo anticiclonico si sta dimostrando un vero e proprio incubo per tutti gli amanti dell’inverno.

Il fine settimana quindi inizierà con delle vere e proprie sfumature di grigio nel cielo che colpiranno le regioni del Nord e di gran parte del Centro. Il carico di piogge andrà ad interessare successivamente anche la Liguria, parte del Triveneto e, tra il pomeriggio e la serata, pure l’Emilia Romagna, la Toscana settentrionale e le Marche. Qui le precipitazioni colpiranno fino a domenica sera. Situazione particolare invece al Sud Italia dove il bel tempo sarà minato solamente da qualche nuvola di passaggio.

Meteo, weekend con l’insidia temporalesca: la situazione in Italia

In queste ore un particolare fenomeno si sta verificando in Italia. Infatti il paese è colpito dalla coda di Eunice, che sta portando diversi temporali su gran parte della penisola italiana. Queste precipitazioni andranno a bagnare gran parte delle regioni del Nord e del Centro Italiano. Mentre invece al Sud l’anticiclone continuerà la sua azione sul paese. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una gironata nuvolosa contrassegnata anche da diverse piogge. Le precipitazioni si concentreranno soprattutto su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Tempo in miglioramento sul Nordovest a partire dalle ore del pomeriggio. Le temperature risulteranno in calo, con massime che andranno dai 10 ai 14 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo nubi sulle Tirreniche e lievi piogge che andranno a caratterizzare la giornata di Toscana e Marche. Mentre invece in Abruzzo avremo più sole ed altrove invece cieli velati. Le temperature risulteranno stazionarie ed andranno a stabilizzarsi tra i 14 ed i 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione nuvolosa specialmente su Calabria e Campania durante le ore del mattino. Nel pomeriggio invece avremo velature estese con addensamenti più compatti sul Salento. Le temperature risulteranno stazionarie ed oscilleranno dai 15 ai 20 gradi.