Mara Venier cuore d’oro: il gesto che ha commosso gli italiani – VIDEO

Negli anni, Mara Venier ha seminato un sacco di amicizie che continua a coltivare con amore: è il caso dell’ultimo gesto dal cuore d’oro

Che piaccia o no nel suo mondo professionale, Mara Venier è ineccepibile dal punto di vista personale: ha sempre dimostrato un gran cuore. Durante le sue trasmissioni è diventato evidente il modo di fare della conduttrice veneta che è molto amata.

L’amicizia tra Mara Venier e Lamberto Sposini risale al 2011, proprio l’anno in cui il conduttore fu colpito da un ictus poco prima di iniziare lo speciale de La Vita in Diretta – allora condotto proprio insieme a Mara Venier- in occasione delle nozze tra William e Kate. Da quel momento, il 29 aprile, Lamberto non ha mai fatto ritorno in TV, ma l’affetto dei suoi amici e colleghi è sempre stato tanto.

A dimostrazione di ciò, Mara Venier ha pubblicato un video sui social in cui ha ammesso: “Sono appena tornata da Milano solo per dare un bacio a Lamberto, cinque minuti e sono tornata” ed era poi in compagnia, tra gli altri, di Jerry Calà con cui ha riso e scherzato in altre storie Instagram.

Successivamente, Mara ha anche pubblicato un post su Instagram: “È stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo. I tuoi occhi, le tue carezze e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai. Ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio”.

Lamberto Sposini, l’affetto di Mara Venier e Massimo Giletti

Non solo Mara Venier, perché ad accodarsi agli auguri per Lamberto Sposini c’è anche Massimo Giletti che ne ha parlato alla vigilia del suo compleanno: “La nostra amicizia si è consolidata dopo un momento difficile nella sua lunga carriera in Rai. Non è mai stato mai abbandonato”.

Il conduttore piemontese ha poi aggiunto: “La sua ex moglie Sabina Donadio, madre della seconda figlia, sta facendo un lavoro straordinario. Lo sostiene, gli sta vicino, lo accudisce. La sua vita è stata completamente stravolta dalla malattia di Lamberto e da questi anni di dolore. Un esempio di devozione e amore”.