Intesa Sanpaolo, attenzione alla nuova truffa: cosa sta succedendo. A tutti i clienti viene richiesto di controllare attentamente il proprio conto

La frode che riguarda molti colossi bancari, tra cui anche Intesa Sanpaolo, è in grado di svuotare i conti correnti in pochissimo tempo. Tutti i dettagli per evitarlo.

Purtroppo non c’è mai fine al rischio di ricevere truffe online. Hacker e criminali informatici hanno concentrato la propria attenzione sui conti correnti bancari, esposti a grossi rischi nelle ultime settimane. Come tutti sanno il fenomeno del phishing è in rapidissima espansione e può a volte essere talmente camuffato da indurre anche gli utenti più esperti in errore. Una delle banche che sta fronteggiando il problema è Intesa Sanpaolo. Molti clienti hanno già inviato delle lamentele per quello che sta succedendo. La frode che viene contestata però, non riguarda in nessun misura il gruppo finanziario italiano. La banca è parte lesa, al pari dei correntisti che vedono svanire i propri soldi sul conto. Andiamo a vedere nello specifico come i malviventi informatici stanno portando a compimento questo furto aggravato dei risparmi di molti cittadini.

Intesa Sanpaolo, la nuova truffa del phishing: cosa bisogna assolutamente evitare

Viene inoltrato un messaggio che potrebbe sembrare una comunicazione “serie” da parte del proprio istituto bancario ed invece si tratta di un classico phishing. Il nome scelto per trarre in inganno le persone è quello di Intesa Sanpaolo, che venuta a conoscenza della procedura ha avvertito tutti i propri correntisti.

Basterà infatti semplicemente cancellare la mail in arrivo sulla propria posta e soprattutto non cliccare per nessun motivo il link presente nella seconda parte del testo. Qualora venisse fatto gli hacker avranno accesso a tutti i nostri dati sensibili e potranno accedere anche al nostro conto corrente.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, il trucco per controllare il messaggio vocale prima di inviarlo: che svolta

LEGGI ANCHE >>> Green Pass clonato, occhio a questa pericolosa truffa: tutti avvisati

Il testo è uguale al seguente:

“Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di: Effettuare prelievi al bancomat o su POS. Effettuare ricariche. Effettuare pagamenti online o su POS.

Effettuare bonifici bancari“.