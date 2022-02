“In causa con Barbara d’Urso”, ex GF Vip non si nasconde: il motivo

Barbara D’Urso è in causa con un ex concorrente del Grande Fratello VIP: la rivelazione in diretta che ha sorpreso tutti

Prima ospite della nuova stagione di Belve ed ha già creato tantissimo clamore con le sue dichiarazioni: Pamela Prati è in causa con Barbara d’Urso e non risparmia neppure Maria De Filippi.

Francesca Fagnani ha scelto Pamela Prati come ospite della prima puntata di Belve, programma cult di Rai 2 della seconda serata. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha avuto molto da ridire su diverse colleghe e, in generale, sul mondo dello spettacolo tanto che le sue parole hanno creato scalpore nelle ultime ore.

In particolare, Pamela Prati ha inevitabilmente parlato della storia di Mark Caltagirone che è durata per un sacco di tempo e l’ha fatta diventare lo zimbello mediatico: “Mi hanno massacrata. Sono stata un business mediatico. Non sono stata creduta”. Quando la Fagnani le ha chiesto se non viene più considerata da Mediaset proprio per la causa avviata, Pamela ha risposto: “Sì. L’ho fatta io la causa, sì certo. Se una persona rinuncia a essere pagata perché vuole riscattare la sua innocenza… Io a oggi voglio giustizia. Sono in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona. Non voglio neanche dire questo nome”.

La conduttrice ha scelto di fare il nome: Barbara d’Urso. Inevitabile irrigidirsi per la Prati: “Mi ha dato della truffatrice, è un reato. Io sono stata truffata, non ho truffata. Non posso andare oltre”.

Pamela Prati e la lettera senza risposta a Maria De Filippi

Maria De Filippi è notoriamente la donna e lavoratrice che più si spende per le persone a cui tiene, diverse volte ha fatto proposte di lavoro ai tronisti e ballerini dei suoi programmi. A Pamela Prati è andata diversamente: “Ho scritto una lettera a Maria De Filippi, che io stimo tantissimo. Chiedevo con grande umiltà di darmi una mano, che pur di uscire da quel momento buio avrei lavorato anche in redazione. Avrei spostato le fotocopie”.

L’ex concorrente del GF Vip, parlando con la Fagnani a Belve, si dice delusa dal suo atteggiamento: “Le ho mandato dei fiori e il mio libro, così magari poteva conoscermi meglio. Mi è dispiaciuto non avere neanche una risposta, magari sapere se almeno i fiori sono stati di suo gradimento”.