“Harry e Meghan devono farlo”: la clamorosa rivelazione sui Sussex. A breve potrebbe esserci un passo sorprendente per tutta la famiglia reale

Dopo una lunga assenza tiene banco la data del ritorno in Inghilterra della coppia reale. Il 2022 sarà pieno di ricorrenze importanti e gli esperti si attendono un gesto.

Dallo scoppio della pandemia si sono perse le loro tracce nel Regno Unito. Harry e Meghan hanno rinunciato alle proprie cariche reali per intraprendere un’altra tipologia di vita. Accordi milionari con Netflix e Spotify, libri di memorie sul loro passato e sulla Royal Family e tanta attenzione alla crescita dei propri figli. Nella villa di Montecito, in California, sembrano trovarsi a meraviglia, eppure non possono nascondere l’importanza di un loro ritorno a Londra. In realtà il solo Harry ha avuto modo di incontrare nuovamente i propri parenti in due occasioni nel corso del 2021. La prima fu ad aprile per il funerale del nonno, il principe Filippo, duca di Edimburgo. La seconda, un paio di mesi più tardi, per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana davanti ai giardini di Kensington. Da quel momento la data del viaggio di rientro è stata puntualmente procrastinata. Il 2022 è l’anno del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, per i suoi 70 anni alla guida della Gran Bretagna.

Royal Family, Harry e Meghan costretti a tornare a casa: “Devono farlo per la pubblicità”

Secondo quanto riferito dall’esperto reale, Neil Sean, il duca e la duchessa di Sussex devono tornare nel Regno Unito per un motivo preciso. Un “obbligo” legato alla pubblicità che otterrebbero in tutto il mondo con tale mossa. Un vero e proprio aspetto di marketing da non sottovalutare.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, fulmine su Harry e Meghan: “Succederà molto presto”

LEGGI ANCHE >>> Harry e Meghan, il rifiuto che ha sconvolto Buckingham Palace: la rivelazione

Parlando sul suo canale YouTube, Sean ha dichiarato: “Penso che Meghan e Harry sappiano che non possono semplicemente voltare le spalle al Regno Unito perché ne hanno bisogno per alimentare la propria immagine. Devono tornare a Londra perché otterrebbero titoli in tutti i media globali”. Ora resta da capire quando sarà il grande giorno. Per molti esperti il periodo più probabile resta la prima settimana di giugno, quando la Regina Elisabetta vivrà il culmine delle celebrazioni per il Giubileo. Saranno presenti tutti gli esponenti della Royal Family e anche i Sussex non potranno mancare.