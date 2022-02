“Mi sono di nuovo innamorata”: Giulia Salemi esce allo scoperto e spiazza tutti – VIDEO

Giulia Salemi esce allo scoperto sui social spiazzando il suo pubblico che conta quasi due milioni di follower su Instagram

L’influencer ed ex vippona del Grande Fratello è uscita allo scoperto su Instagram con la sponsorizzazione di nuovi prodotti che le hanno permesso di innamorarsi di nuovo. Le sue parole spiazzano il pubblico.

Giulia Salemi sta vivendo un momento florido della sua vita, da un punto di vista sentimentale e quello della carriera. Prosegue la sua avventura nel GF Vip Party con Gaia Zorzi con cui, da settembre, commenta quello che accade nella casa del Grande Fratello VIP di cui, lei stessa, ha fatto parte nella scorsa edizione del reality show.

È proprio all’interno della casa più spiata d’Italia che Giulia Salemi ha ricominciato a sorridere, dopo la pubblicazione del libro Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato scritto in seguito alla sua relazione con Francesco Monte. Oltre che con l’ex tronista, l’influencer è stata accostata a nomi come quello di Marracash, Andrea Iannone, l’imprenditore Moshe, Marco Cartasegna e Marco Ferri.

Adesso, però, la Salemi sembra aver trovato la sua stabilità sentimentale al fianco di Pierpaolo Pretelli che ha conosciuto al reality show e con il quale sta pensando ad un futuro in grande.

Giulia Salemi: “Mi sono innamorata di nuovo” e spiazza tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Un nuovo reel su Instagram con cui ha sponsorizzato i prodotti Sunday Riley grazie ai quali, come lei stessa ha scritto: “Mi sono di nuovo innamorata della mia beauty routine” che sono “prodotti pazzeschi che saranno lo sponsor esclusivo di skincare della fashion week”. A Giulia Salemi piace molto prendersi cura di sé stessa utilizzando sempre nuovi prodotti e sponsorizzandoli qualora lei, in primis, si trova bene.

Tutto il suo fascino, Giulia Salemi lo porta anche in diretta al GF Vip Party di cui ha ipotizzato anche il vincitore. A Casa Chi, infatti, l’influencer ha rivelato: “Secondo me Jessica Selassiè è la papabile vincitrice. Tante persone hanno empatizzato con lei. Ma le donne forti non mancano: c’è Soleil, Miriana, Nathaly. Sicuramente vincerà una donna”.