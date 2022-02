“Pestava di botte la fidanzata”: GF Vip 6, arriva la querela – FOTO

C’è stato un pesantissimo botta e risposta che riguarda un protagonista del GF Vip 6 e dovrebbe arrivare una querela per le accuse che sono state lanciate. Ecco cosa è successo ed i nomi dei protagonisti della vicenda.

Durante la quarantaduesima puntata del GF Vip 6, andata in onda su Canale 5 il 18 febbraio, Alfonso Signorini ha subito confermato la sua intenzione di prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti di un concorrente. Si tratta della prima volta che il conduttore prende una posizione così dura dall’inizio del reality-show.

Gli spettatori hanno subito pensato che questa decisione degli autori del Grande Fratello potesse riguardare Delia Duran ed Alex Belli. Prima lei ha minacciato di lanciare una bottiglia contro il fidanzato, e poi si sono tolti i microfoni andando a nascondersi in bagno. In realtà, Alfonso Signorini ha messo in “nomination d’ufficio” Alessandro Basciano.

GF Vip 6, i motivi della querela che riguardano l’inquilino

Non è chiaro se il provvedimento del GF Vip 6 nei confronti di Alessandro Basciano sia dovuto alla litigata con Alex Belli e Sophie Codegoni o al suo calcio al divanetto, che gli ha anche causato problemi fisici. Bisogna anche dire che, diverse volte, è stato sorpreso a rivolgere parole poco eleganti proprio a Sophie, che sarebbe la sua fidanzata.

Su questo punto, sarebbe intervenuta una sua concittadina genovese, Veronica Satti. La donna ha scritto su Instagram: “Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare ‘il principe di Marassi’, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata. Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono“.

Il botta e risposta fra Veronica Satti e la sorella di Alessandro Basciano

Veronica Satti ha poi affondato: “Le mie sono accuse pesanti, ma sono la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al GF ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro o meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta“.

La sorella di Alessandro Basciano non ha fatto attendere la risposta in difesa del fratello che si trova ancora all’interno del GF Vip 6, promettendo una querela e raccontando che la Satti ha un disturbo mentale. Anche qui, Veronica ha ribattuto confermando i suoi problemi psichici, ma allo stesso tempo ha confermato le sue dichiarazioni su Alessandro Basciano.

Ecco le pesantissime accuse di Valentina Satti ad Alessandro Basciano:

Questa la risposta della sorella di Alessandro Basciano, il protagonista del GF Vip 6, che non si è fatta attendere: ha promesso una querela.