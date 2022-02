Fosca Innocenti anticipazioni, un omicidio scuote tutti: è stata ritrovata morta

Stando alle anticipazioni della terza puntata di Fosca Innocenti, un omicidio scuote tutti. Andiamo a vedere cosa succederà nel prossimo episodio.

Tutto pronto per la nuova puntata di Fosca Innocenti. La serie di Mediaset con Vanessa Incontrada sta convincendo sempre più telespettatori. Andiamo quindi a vedere tutti i colpi di scena della prossima puntata.

È in arrivo un nuovo imperdibile appuntamento con Fosca Innocenti, la serie tv in onda sulle reti Mediaset e prodotta da Banijay Studios Italy per Rti. I prossimi episodi infatti andranno in onda venerdì prossimo 25 febbraio alle 21.25 su Canale 5, con la penultima puntata della serie. Vanessa Incontrada, protagonista assoluta, continuerà a dividere la sua vita tra la natura e il commissariato di Arezzo, ma sempre pronta a gestire la sua squadra di poliziotte.

Ma ad aprire il terzo appuntamento ci sarà un nuovo efferato delitto. Il personaggio interpretato da Vanessa Incontrada dovrà far ricorso al suo fiuto per le indagini per arrivare a capire chi ha ucciso la vittima. Inoltre a muovere Fosca nei prossimi episodi ci sarà anche la sua tormentata situazione sentimentale. Infatti un nuovo personaggio maschile non lascerà indifferente la commissaria. Andiamo quindi a scoprire cosa succederà.

Fosca Innocenti, nuovo terribile omicidio: cosa succederà

Stando alle anticipazioni della penultima puntata del 25 febbraio di Fosca Innocenti svelano che Vanessa Incontrada indagherà sulla morte di una nota cantante lirica, Jutta Fisher. Infatti la donna è morta in circostanze misteriose. Dopo essere uscita di notte, il suo corpo verrà trovato nel “bosco del diavolo”. Infatti nel corso della terza puntata Jutta sarebbe uscita senza avvisare nessuno, nemmeno il suo manager.

Nella penultima puntata che andrà in onda venerdì prossimo, Vanessa Incontrada nei panni di Fosca Innocenti si troverà di fronte ad un clamoroso colpo di scena. Infatti dopo tutto ciò che è accaduto nell’ultimo episodio, la vice-questore i Arezzo farà la conoscenza di Marcello, un affascinante critico musicale. L’uomo farà subito breccia nel cuore di Fosca che rimarrà colpita dal critico musicale. Adesso quindi ci sarà di capire che ne sarà di Cosimo nel prossimo episodio.