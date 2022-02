Federica Calemme vuota il sacco su Alex Belli: è successo dopo il GF Vip 6

Fuori dalla Casa del GF Vip 6, Federica Calemme ha deciso di rompere il silenzio su Alex Belli: smascherato con un colpo secco.

Ospite in una puntata di Casa Chi, la bellissima napoletana ha voluto smascherare una volta e per tutte colui che nel reality di Mediaset sta facendo discutere tanto anche dopo l’uscita dalla Casa: Alex Belli.

Nota per essere stata una ex Professoressa de L’Eredità e Miss TV Sorrisi e Canzoni 2017, Federica Calemme ha chiarito di non essere mai stata la musa di Alex Belli. La bellissima napoletana che nella Casa ha trovato l’amore con il suo conterraneo Gianmaria Antinolfi, ha preso parte in una delle ultime puntate di Casa Chi dove ha rivelato: “Dicono che io sia stata la musa di Belli, ma non è vero. Lui va a dire che ha avuto delle mie foto in agenzia e che mi ha scartata.. Altra grossa bugia!”.

La modella ha dunque chiarito di non aver mai inviato suoi scatti al marito di Delia Duran sottolineando che: “La verità è che lui mi segue sui social e mi ha anche scritto in varie occasioni“. Con queste parole Federica ha dichiarato che Alex Belli l’avrebbe più volte contattata per scattarle delle foto a Milano, ma non si sarebbe mai creata l’occasione per concretizzare l’incontro. “Dice che sono stata scartata perché per lui non ho la scintilla, ma sono bugie. Forse ha incontrato una mia sosia!”, ha chiosato ancora la Calemme.

Federica Calemme su Alex Belli: “Non mi piace come persona”

Le parole di Federica Calemme hanno ancora una volta sbugiardato il copione, qualora ve ne fosse realmente uno, recitato da Alex Belli al Grande Fratello Vip. Ad avvalorare la sua versione dei fatti è stato l’imprenditore napoletani che nella Casa è riuscito a rapire il suo cuore: Gianmaria Antinolfi.

Sempre a Casa Chi il gieffino ha dichiarato: “Se la manderei nella Factory di Alex Belli a posare? Credo proprio che lei non andrebbe mai!”. Ma non è tutto, Federica è convinta che l’amato attore di CentoVetrine avesse un secondo fine quando l’ha contattata: “Non mi piace come persona!”, ha esclamato la modella partenopea sottolineando che se adesso si fosse trovata nella Casa del GF Vip con Belli, lo avrebbe senza alcun dubbio evitato.