Fabrizio Frizzi, la moglie Carlotta Mantovan cambia vita: cosa fa oggi

Dopo la morte di suo marito, Carlotta Mantovan ha deciso di cambiare vita: cosa fa oggi la nota conduttrice? Scopriamolo insieme

A distanza di 4 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, la Mantovan ha deciso di dare una significativa svolta alla sua vita. Come rivela Giuseppe Candela su Dagospia, la giornalista avrebbe addirittura deciso di espatriare.

Carlotta Mantovan ha deciso di cambiare vita assieme alla figlia Stella. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia secondo cui la 39enne, originaria di Mestre, si sarebbe trasferita in Francia. La morte di Frizzi ha sconvolto la vita dell’ex modella che subito dopo decise di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo senza farvi più ritorno.

Su Instagram Carlotta si è sempre mostrata al fianco di Stella, nata nel 2013 dal matrimonio con Fabrizio. Tornando al suo trasferimento in un altro Paese Europeo ancora non è chiaro se sia stato definitivo oppure no. L’unica cosa certa è che la Mantovan in Francia, lontana dal piccolo schermo, si sta dedicando alla sua passione per i cavalli.

Carlotta Mantovan, il trasferimento in Francia non è l’unico cambiamento per la moglie di Fabrizio Frizzi: cos’altro ha fatto?

Il trasferimento in Francia non è l’unico cambiamento che Carlotta Mantovan ha deciso di apportare alla sua vita. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi per la 39enne la strada è stata tutta in salita: Carlotta si è dedicata solo ed esclusivamente a Stella che oggi ha otto anni. Su Instagram, assieme alla piccola, la nota conduttrice ha più volte emozionato i fans.

Adesso però ha deciso di apportare dei cambiamenti significativi alla loro vita. Stando all’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, Carlotta e Stella si sono trasferite in Francia. Ma non è tutto, la 39enne ha deciso di cambiare look con un nuovo taglio di capelli.