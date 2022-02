Esonero Allegri, la Juventus valuta la situazione: i dettagli. I vertici bianconeri sono molto delusi dopo i risultati dell’ultima settimana

Il pareggio con il Torino ha messo nuovamente in luce i limiti del gioco della ‘Vecchia Signora’. I soldi spesi sul mercato avrebbero dovuto portare uno slancio diverso.

Il risultato dello Stadium non sorride ai colori bianconeri. Nel derby andato in scena venerdì sera, la Juventus ha impattato per 1-1 contro il Torino di Juric. La squadra ospite è andata addirittura vicino alla vittoria dopo l’iniziale vantaggio degli uomini di Allegri con de Ligt. Prima il gol di Belotti e poi altre chance con Brekalo e Mandragora hanno fatto pensare al clamoroso ribaltone. Per una squadra che non vinceva un derby da 7 anni (l’ultimo nel 2015) davvero un ottimo risultato. Molto più deludente invece il punto di vista dei padroni di casa, al secondo pareggio in una settimana. Se a Bergamo la testata vincente di Danilo aveva tolto le castagne dal fuoco proprio nel finale, ieri l’andamento è stato esattamente opposto. ‘La Vecchia Signora‘ si è andata spegnendo con il passare dei minuti, palesando enormi limiti di ritmo e di gioco. Vlahovic è stato annullato da Bremer, mentre Dybala ha dovuto alzare bandiera bianca nella ripresa.

Esonero Allegri, possibile separazione a giugno: il sogno resta Zidane

Il confronto con la classifica dello scorso anno mostra come la Juventus abbia dopo 26 giornate ben 8 punti in meno (47 in questa stagione, 55 nella passata). Nel 2021 Andrea Pirlo era ancora ancorato al treno dei primi posti, a -7 dall’Inter capolista, mentre ora la vetta è potenzialmente a 13 punti (se l’Inter vincerà anche il recupero oltre alla sfida col Sassuolo). Un peggioramento che si denota anche nella qualità del gioco, calata vistosamente negli ultimi mesi. Non va dimenticato come l’ex centrocampista della Nazionale avesse portato a casa anche Coppa Italia e Supercoppa, accoppiata che quest’anno sarà impossibile vista la sconfitta di San Siro nel secondo trofeo. Tutto questo sta portando Arrivabene e Agnelli a produrre riflessioni approfondite sul futuro da intraprendere.

I circa 8 milioni di euro netti a stagione percepiti da Allegri pesano sul bilancio bianconero come un macigno e un esonero al momento non viene preso in considerazione. Discorso diverso per quanto concerne una separazione consensuale a giugno, cosa che liberebbe entrambe le parti senza remissioni economiche per la società. All’orizzonte resta sempre il sogno Zidane, considerato l’uomo giusto già dai tempi del Real Madrid. Sul francese c’è forte il pressing del Psg, ma qualora Pochettino dovesse rimanere in sella ecco cha la Juve avrebbe grosse chance di riportare a casa il suo campione.