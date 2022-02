Drusilla Foer in prima serata su Rai 1: con lei ex vincitore di Sanremo!

Rai 1 ha deciso di affidare un programma in prima serata a Drusilla Foer. In sua compagnia ci sarà anche un ex vincitore di Sanremo: ecco chi è.

Dopo la convincente esperienza al 72esimo Festival di Sanremo, la Rai ha deciso di affidare un programma a Drusilla Foer. Andiamo a scoprire di cosa parlerà il format. In studio con lei sarà presente anche un ex vincitore di Sanremo: chi è.

Drusilla Foer è senza ombra di dubbio la co-conduttrice che più ha colpito durante l’ultimo Festival di Sanremo. Nato dall’estro creativo del performer Gianluca Gori, adesso la sua grande personalità sul palco dell’Ariston sta per essere premiata. Infatti la Rai ha deciso di affidarle un programma sul primo canale. A fornire la clamorosa indiscrezione ci ha pensato Dagospia. Secondo il portale specializzato in cronaca rosa, l’annuncio dovrebbe arrivare a breve.

Stando a quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, Drusilla sarà la protagonista di una prima serata in programma venerdì 1 e 8 aprile. Il nome della trasmissione è Ci vuole un fiore ed è una trasmissione prodotta dalla Ballandi. Secondo le anticipazioni si tratta di un programma inedito per la Rai e sarà uno spettacolo “green” legato all’ambiente e alla sostenibilità. Sarà quindi uno show “ecologista” che fra un’ospitata di comici e di musicisti e l’altra metterà al centro il Pianeta Terra.

Ma Drusilla non sarà l’unica presente sul palco. Infatti ad accompagnarla in questa nuova avventura ci penseranno il comico Nino Frassica e l’ex vincitore del Festival di Sanremo Francesco Gabbani. Inoltre proprio la presenza in trasmissione di quest ultimo era stata confermata già diverse settimane fa. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni della trasmissione.

Drusilla Foer alla conduzione di ‘Ci vuole un fiore’: tutte le anticipazioni

Dagospia sulle pagine del suo sito ha ricordato che questo prestigioso ruolo ottenuto da Drusilla in televisione è legato soprattutto al grande successo che l’artista ha ricevuto di recente sul palco dell’Ariston. Infatti la Foer è stata una delle figure femminili che ha accompagnato Amadeus durante la kermesse musicale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Un Posto al Sole anticipazioni, il ritorno di un amato personaggio: pubblico in trepida attesa

Inoltre Drusilla rispetto alle colleghe Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta e Lorena Cesarini è stata quella che ha mostrato più personalità e spigliatezza sul palco del Teatro Ariston. In molti inoltre hanno esaltato la sua eleganza sul palco, con ottimi tempi comici e battute sempre corrette e che non sono mai scadute nel volgare.

LEGGI ANCHE >>> “Per quel ruolo ho mentito”: Fosca Innocenti, arriva la clamorosa confessione

Già dopo la sua serata di Sanremo, Drusilla ha ricevuto una vera e propria accoglienza da star in sala stampa. Infatti già dopo le domande di rito il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, aveva confermato l’interesse di riportare la Foer sul primo canale. Finalmente l’occasione è arrivata con Drusilla che avrà un programma tutto suo.