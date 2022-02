Diletta Leotta, l’attacco della collega: “Non mettiamola sul piedistallo”

Diletta Leotta ha ricevuto nuovamente un attacco da parte di una collega riguardo la sua capacità professionale. Ecco chi è stato questa volta a rivolgere delle critiche alla presentatrice sportiva che lavora per Dazn.

Diletta Leotta non è nuova a delle critiche pesanti da parte dei suoi colleghi che lavorano nel mondo del giornalismo sportivo. Il più duro è stato senz’altro Paolo Bargiggia, che giusto mentre Dazn discuteva del suo rinnovo contrattuale l’ha definita: “La morte del giornalismo e delle idee…“. C’è però una collega che continua a picchiare duro su di lei.

Si tratta di Paola Ferrari, che in passato si è giustificata dicendo che non è lei a voler parlare di Diletta Leotta, ma bensì sarebbero i giornalisti a continuarle a chiedere pareri riguardo la collega, a cui non ha mai risparmiato un attacco. In occasione del programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, la giornalista Rai è tornata sull’argomento.

Diletta Leotta, ecco l’ennesimo attacco della collega

Paola Ferrari, nel corso della sua ultima intervista, ha rivisto parzialmente i suoi giudizi su Belen Rodriguez e Melissa Satta. La prima, nonostante l’incapacità nel canto e nel ballo, si sarebbe comunque costruita una carriera. Della seconda, di cui avrebbe lamentato la scarsa preparazione, ha precisato che il suo commento riguardava solo il settore sportivo.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta, la clamorosa rivelazione sul tifo: la sua squadra del cuore

Riguardo Diletta Leotta, Paola Ferrari non ha voluto ammorbidire le sue dichiarazioni. La collega della presentatrice Dazn ha picchiato duro: “Non trovo che sia il tipo di donna che dobbiamo mettere su di un piedistallo“. Quando la Fagnani le ha fatto notare che anche lei ha puntato sulla fisicità, ha ribattuto: “A me non piace, ma è una scelta mia“.

Paola Ferrari vs. Diletta Leotta: tutti gli attacchi

In passato, Paola Ferrari si era detta sicura che Diletta Leotta non volesse affatto una carriera nello sport, ma nel mondo dello spettacolo. Si è quindi augurata che lavorasse in quella direzione. Gli attacchi non si sono limitati solo a questo: il vestito che Diletta ha indossato per il compleanno è stato descritto come “il vestito di plastica di Jessica Rabbit“.

NON PERDERTI >>> Diletta Leotta ‘cancella’ Can Yaman, spunta un nuovo amore: ipotesi affascinante

La Ferrari non ama “il modo vigoroso di esprimere la sensualità” della Leotta. Inoltre, la collega di Diletta Leotta è intervenuta per fare un’altra importante dichiarazione: il gossip della relazione fra la presentatrice siciliana e Can Yaman sarebbe completamente falso e costruito, perchè lei frequentava un’altra persona nel mondo dello sport.