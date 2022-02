Decreto Energia: bollette, bonus casa, incentivi auto. Cosa cambia

“Abbiamo approvato un provvedimento per contenere il costo dell’energia e sostenere il settore automobilistico: mettiamo in campo quasi 8 miliardi di euro di cui 6 per l’energia e lo facciamo senza ricorrere a scostamenti di bilancio”. Il premier Mario Draghi ha annunciato così il via libera del Consiglio dei ministri all’unanimità del nuovo decreto contro il caro-bollette e al decreto sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi, compreso il Superbonus.

Si tratta di un pacchetto di interventi di circa 7.5 miliardi, la maggior parte di questi, 5.8, destinati a limitare gli effetti del caro bollette. Interventi anche per aumentare la produzione del gas senza dover ricorrere a nuove trivellazioni. “Utilizziamo i margini che dedicano dagli ottimi risultati sul fronte della crescita della finanza pubblica conseguiti nell’anno”, ha aggiunto Draghi. “Il Governo vuole intervenire fin da ora per evitare che il rincaro dell’energia si traduca in un minor potere di acquisto delle famiglie e in una minore competitività delle imprese”. In tutto sono 8 articoli per un valore di 5,8 miliardi di euro.

500 milioni per i redditi bassi

Lo schema del decreto energia ricalca le misure adottare nei primi tre mesi del 2022. Anche per il secondo trimestre il Governo interverrà a favore delle famiglie con l’azzeramento degli oneri di sistema (bollette, gas e luce), e il taglio dell’Iva al 5% sulle utenze del gas. Prevista una misura specifica anche per le famiglie economicamente svantaggiate e per chi ha gravi condizioni di salute.

Credito di imposta di un quinto sui consumi

Negozi, botteghe e laboratori artigianali con utenze elettriche inferiori a 16,5 kw, sia per le potenze superiori a 16,5kw è previsto l’azzeramento degli oneri di sistema. Anche le imprese vedranno ridotta l’Iva al 5% sulla bolletta del gas. Gli energivori potranno beneficiare di uno sconto sotto forma di credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’energia acquistata nel secondo trimestre (misura vale 700 milioni). Per i consumi di metano è introdotto il credito di imposta pari al 15% di quanto speso per l’acquisto di gas naturale (misura vale 522 milioni).

Energia rinnovabile e cessione del credito sul Superbonus

Oltre alle misure per far fronte alle emergenze, il decreto prevede una serie di semplificazioni per installare gli impianti di energia da fonti rinnovabili, in particolare quelli fotovoltaici. Torna inoltre la cessione del credito sul Superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi. L’articolo 1 del decreto per il contrasto alle frodi in materia edilizia ripristina la cessione dei crediti che era stata tolta dal decreto sostegni ter. Ma ci sono dei paletti. Il credito fiscale potrà essere ceduto massimo 2 volte “solo se a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo” o “società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo”. Il credito poi, è cedibile “solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti”.

Per combattere eventuali truffe, ad ogni credito è attribuito un codice identificativo univoco che va sempre indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Incentivi per le auto

Il decreto bollette istituisce anche un fondo di 1 miliardo di euro all’anno per 8 anni per “favorire la transazione verde, la ricerca, la riconversione e la riqualificazione dell’industria del settore automotive, nonché per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti”. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha anche annunciato presto un “decreto per l’incentivo ad acquistare vetture ecologiche, non solo elettriche ma anche ibride: è in gioco una parte importante della ricchezza e della forza lavoro di questo Paese, è un settore che non possiamo abbandonare”.