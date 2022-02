Crisi Russia-Ucraina, i leader filorussi chiamano alla “mobilitazione”, Kamala Harris: “Se Mosca attacca, la Nato si rafforzerà nell’Est Europa”

“La pace può essere preservata solo se accettiamo che i confini non vengano toccati. Questo è il principio da garantire in Europa”, così Olaf Scholz, cancelliere tedesco alla Conferenza di Monaco.

Il presidente americano Joe Biden sembra avere pochi dubbi: “Sono convinto che Putin abbia deciso di attaccare”. E promette “costi altissimi” se Mosca dovesse invadere l’Ucraina o attaccarla militarmente.

I leader separatisti filorussi chiamano alla mobilitazione

La situazione nel Donbass resta tesa e l’Occidente ritiene che Mosca stia creando un pretesto per un’invasione, anche con false operazioni flag. I leader dei separatisti filorussi delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk hanno chiamato alla mobilitazione, mentre Kiev accusa violazioni del cessate il fuoco. Questa mattina a Lugansk sono state evacuate circa 13.500 persone nella vicina Russia, mentre a Donetsk continuano le esplosioni, come ha raccontato un testimone alla Reuters. Il Centro congiunto di controllo e coordinamento sul cessate il fuoco ha registrato almeno 300 proiettili di mortaio sparati contro la repubblica autoproclamata di Donetsk.

Morto un militare ucraino

Le milizie separatiste filorusse hanno bombardato anche la città ucraina di Mariupol, utilizzando artiglieria e mortai calibro 122 e 152 millimetri contro le postazioni delle forze armate ucraine nella direzione di Azov.

Secondo fonti dell’esercito, un miliare ucraino è morto in seguito a un attacco di artiglieria pesante, dopo essere stato ferito dalle schegge. Un altro colpo di mortaio è caduto nel territorio del distretto di Tarasovsky, nella regione russa di Rostov, dove stanno arrivando i profughi civili dalle regioni separatiste del Donbass.

Oggi esercitazioni della Russia in presenza di Putin

Previste per oggi le esercitazioni militari annunciate ieri dal Cremlino, con il lancio di missili balistici, a cui presenzierà Vladimir Putin. Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino oggi parteciperà ai lavori della Conferenza sulla sicurezza a Monaco, mentre Putin ha in programma un colloquio telefonico con Macron domani, domenica 20 febbraio. Il presidente francese ha già avuto contatti con Zelensky, presidente ucraino.

“Vorrei richiamare l’attenzione sulle ripetute dichiarazioni della leadership russa che noi non abbiamo alcun piano di aggressione nei confronti del popolo fratello dell’Ucraina. Le affermazioni che la Russia sarebbe responsabile dell’escalation non può essere trattata in altro modo che come un tentativo di fare pressione e di sminuire le proposte russe sulle garanzie alla sicurezza”. Così ha scritto su Facebook il diplomatico Anatoly Antonov, che ha anche accusato: “Gli Stati Uniti offrono all’opinione pubblica palesi bugie”, come la narrazione che “fa della nostra disponibilità ad accogliere pacifici residenti del Donbass che temono per la propria vita un elemento di propaganda che servirebbe a giustificare una imminente invasione dell’Ucraina: è una campagna di disinformazione”.

Stoltenberg (Nato): “Da Mosca solo dichiarazioni, non vediamo segnali di distensione”

Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il segretario della Nato Stoltenberg ha affermato che “nonostante le dichiarazioni di Mosca, non abbiamo visto segnali di distensione ma al contrario un proseguimento della militarizzazione ai confini. Non è troppo tardi per la Russia per cambiare la prospettiva e continuare a ricercare una soluzione diplomatica”.

Ursula von Der Leyen: “Se ci sarà un’invasione russa, imporremo costi elevati e gravi conseguenze”

“Un attacco all’Ucraina costerebbe un futuro prospero a Mosca”. Così Ursula von der Leyen alla Conferenza di Monaco, denunciando anche l’alleanza tra Cina e Russia nel tentativo di imporre “la legge del più forte. Siamo di fronte a un palese tentativo di riscrivere le regole del nostro sistema internazionale. Ma se ci sarà un’invasione russa, imporremo costi elevati e gravi conseguenze”.

Olaf Scholz: “I confini non vanno toccati”

“La pace può essere preservata solo se accettiamo che i confini non vengano toccati. Questo è il principio da garantire in Europa”, così Olaf Scholz, cancelliere tedesco alla Conferenza di Monaco. “Siamo pronti a negoziare: ma distinguiamo le richieste inaccettabili da quelle accettabili”.

Kamala Harris: “Stati Uniti e alleati Nato più vicini che mai”

“Era dai tempi della Guerra Fredda che questo Forum non si riuniva in circostanze così terribili”, ha affermato la vicepresidente Usa Kamala Harris a Monaco. “Oggi le fondamenta della sicurezza europea sono direttamente minacciate. Ricordiamoci che dalle macerie di due guerre mondiali è emerso un consenso in Europa e negli Stati Uniti a favore dell’ordine e non del caos, della sicurezza e non del conflitto”, poi ha assicurato: “Se Mosca attacca, la Nato si rafforzerà nell’Est Europa. Risposta rapida, severa, unita. Stati Uniti e alleati Nato sono oggi più vicini che mai”.