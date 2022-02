Charlene di Monaco, aggiornamenti sul suo stato di salute: l’indiscrezione è sfuggita ad Alberto

Un anno fa la principessa Charlene di Monaco era in partenza verso il Sudafrica, un viaggio durato più del previsto e che ha cambiato la sua vita: l’indiscrezione.

La principessa Charlene un anno fa era in partenza verso il Sudafrica dove ha seguito da vicino le attività della sua fondazione nella lotta contro il bracconaggio di rinoceronti. Un’infezione otorinolaringoiatrica, però, l’ha vista intrappolata a lungo nel suo Paese d’origine: come sono adesso le sue condizioni di salute.

A diffondere nuovi aggiornamenti sullo stato di salute della principessa Charlene, è ancora una volta suo marito Alberto. Solo un anno fa per l’ex nuotatrice cominciava un lungo periodo colmo di ostacoli e maldicenze da superare. Tutt’ora che la Wittstock ha finalmente fatto rientro a casa, per lei i problemi non sono terminati.

Difatti Charlene non si trova nel Principato e, se fino a ieri per motivi non ben identificati a causa del riserbo mantenuto sia dall’ex modella che da Alberto II, questa volta il principe si è lasciato andare a qualche nuova indiscrezione che lascerebbe approfondire sullo stato di salute della Wittstock.

Alberto II, muove indiscrezioni su sua moglie: come sta la principessa Charlene

Dopo settimane di punti interrogativi su Charlene Wittstock e i motivi che la vedono vivere ancora lontana dalla sua famiglia, suo marito Alberto, nel corso di un’intervista rilasciata a Monaco Mati, si è lasciato sfuggire importanti indiscrezioni. “La principessa Charlene sta molto meglio. Spero che tornerà nel Principato molto presto”, ha detto Alberto senza rivelare la data esatta del suo rientro nel Paese.

Charlene è riuscita a lasciare il Sudafrica lo scorso 8 novembre 2021. Attualmente però è ricoverata presso una clinica in Svizzera. A tal proposito sono tante le ipotesi: si pensa che l’ex nuotatrice non sia ancora rientrata a corte a causa di un intervento andato male, motivo per cui indosserebbe ancora la mascherina. Il principe Alberto però ha preferito non pronunciarsi invocando più volte privacy per la sua famiglia.