Caso Epstein: Jean-Luc Brunel morto impiccato in carcere. Era accusato di di stupro a minorenni

L’ex agente di modelle francese Jean-Luc Brunel, vicino al miliardario americano defunto Jeffrey Epstein, è stato trovato morto impiccato nella sua cella del carcere de La Santé nella notte tra venerdì e sabato. Era sospettato di avergli procurato giovanissime vittime. A dare la notizia, l’Afp. La Procura di Parigi ha confermato che l’uomo, incriminato per diversi stupri di minorenni, è stato trovato morto ed ha reso noto che è stata avviata un’indagine sulle cause della morte.

Brunel era stato arrestato nel 2020 mentre stava per prendere un volo per Dakar da Parigi. A novembre del 2021 aveva ottenuto la libertà vigilata, ma è stato riportato in carcere in seguito alla decisione della Corte di Appello. Nel 1978 aveva fondato l’agenzia Karin Models ed era artefice, insieme con Epstein, di Mc2 Models Management.

Come detto, Brunel era accusato di aver adescato giovani donne, spesso minorenni, per i festini sessuali di Epstein, con la promessa di farle entrare rapidamente nel mondo della moda.

Fra le accusatrici dell’ex agente di modelle c’è anche Virginia Giuffre, che nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo economico con il principe Andrea, figlio della regina Elisabetta. La donna ha affermato di essere stata obbligata ad avere rapporti sessuali con l’agente francese. Le indagini della Procura di Parigi sono cominciate ad agosto del 2019, dopo che alcune donne hanno cominciato a parlare e formulare accuse.