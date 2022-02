Bologna, feti e resti umano in barili industriali abbandonati in un capannone

Resti umani e feti conservati all’interno di una quarantina di fusti gialli etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali e abbandonati in un capannone della zona industriale di Granarolo. Erano accatastati contro il muro tra ferri vecchi e mobili rotti. È una storia macabra e agghiacciante quella che si sono ritrovati davanti gli agenti della squadra mobile di Bologna, coordinati dalla Procura. La vicenda è “tutta da verificare”, come spiega il procuratore capo Giuseppe Amato a Il Resto del Carlino, primo a dare la notizia su cui c’è il massimo riserbo.

Tutto è cominciato mercoledì, quando un ragazzo di origine sinti che raccoglie ferro con il suo camioncino in tutele aziende della zona, viene chiamato dal titolare di una società che svuota cantine e magazzini. Stando al racconto del giovane, l’uomo gli avrebbe chiesto di portare via i fusti per “smaltirli da qualche parte”. Il ragazzo accetta, ma prima vuole sapere cosa contengono, così ne apre uno e il coperchio si rompe. Nel liquido sporco galleggia un feto. Il giovane si spaventa e inizia a filmare quello che vede. Poi decide di chiamare la polizia.

Le indagini

La vicenda è ancora piena di punti interrogativi e il sindaco di Granarolo, interpellato da Il Resto del Carlino, risponde: “Non comment”. Mercoledì sera, sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del nucleo Nbcr che hanno isolato l’area. I barili sono stati spostati e sequestrati e sono a disposizione della magistratura. Non si sa ancora da dove provengano questi fusti. Per capire la prassi dello smaltimento dei resti umani, gli inquirenti hanno ascoltato i dipendenti dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

“Quel materiale si trovava nel magazzino da alcuni anni e mi era stato affidato da un museo. Non c’è nulla di irregolare da nascondere”, ha affermato il proprietario del capannone ai microfoni del Tgr Emilia Romagna. Stando alle indagini i feti proverrebbero da una struttura universitaria, una biblioteca sei anatomia che probabilmente li conserva per motivi di studio e di ricerca. Ma tutto è ancora da verificare.