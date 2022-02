Blanco, svelato anche l’ultimo mistero: il vincitore di Sanremo stupisce tutti. Il giovane cantante lombardo ormai non ha più segreti

All’anagrafe è Riccardo Fabbriconi, per tutti però era già Blanco ancora prima di vincere il Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood. Un successo che gli è servito per farsi conoscere ancora di più e ora cade anche l’ultimo velo.

Perché molti si sono chiesti quale origine abbia il suo nome d’arte, che non è collegato al suo cognome e nemmeno alle sue origini bresciane. Lui di recente, intervistato da ‘Esquire’ aveva svicolato dando una spiegazione di comodo: “Blanco è nato a caso, me l’ha dato un mio amico in studio. Avevo fatto il mio primo pezzo, due anni fa, registrato in modo amatoriale. Volevo farlo uscire senza nome. Poi è arrivato un mio caro amico e mi fa, ‘chiamati Blanco. Così, proprio a caso”.

La verità però è emersa con un’intervista del settimanale ‘Di Più’ ad un pizzaiolo egiziano che lo conosce bene. I due infatti hanno lavorato insieme in una pizzeria di Calvagese della Riviera, il comune del Bresciano dal quale arriva Blanco. E la spiegazione è stata meno poetica di quello che possiamo immaginare.

Blanco, svelato anche l’ultimo mistero: in estate dodici date per soddisfare tutti i fan

Come nasce Blanco? Semplice, il vincitore di Sanremo è allergico al latte e ai formaggi, perché intollerante al lattosio. Da qui la parola, presa dalla lingua spagnola, che significa bianco come il latte. Se sia la verità oppure una spiegazione di comodo non lo sappiamo ancora, perché lui ha sempre fatto il misterioso, ma in fondo al suo pubblico interessa soprattutto sapere come canta.

Di recente Blanco ha annunciato tutte le date estive del ‘Blu Celeste Tour’ che partirà da Locarno (18 giugno – Connection Festival) arrivando poi a Genova (24 giugno Goa Boa_The Next Day) e Alba (CN) (9 luglio – Collisioni Festival). In seguito L’Aquila (17 luglio – Pinewood Festival), Lucca (21 luglio – Lucca Summer Festival), Servigliano (FM) (23 luglio – NoSound Fest), Roma (28 luglio – Rock In Roma), Catania (30 luglio – Villa Bellini). E ancora Matera (3 agosto – Sonic Park Matera), Gallipoli (LE) (4 agosto – Parco Gondar), Cattolica (RN) (6 agosto – Arena Della Regina) e Milano (17 settembre – Ippodromo Snai San Siro).