WhatsApp, vuoi mandare un messaggio mentre guidi senza guardare né toccare il telefono? Che trucco

Spunta su WhatsApp un trucco per mandare i messaggi mentre si guida in tutta sicurezza, evitando di mettere le mani sullo schermo: come fare.

Su WhatsApp esiste anche un metodo per messaggiare anche quando guidiamo. Ovviamente il tutto verrà effettuato senza mettere le mani sullo smartphone ed in tutta sicurezza: vediamo come sarà possibile farlo.

Oramai lo smartphone è diventato quasi un braccio aggiuntivo del nostro corpo e spesso ci torna utile anche quando siamo in auto. Usare il telefono alla guida è più che pericoloso, specialmente quando dobbiamo inviare un messaggio. Fortunatamente a risolvere questo problema ci pensano non solo le auto di ultima generazione, ma anche la stessa WhatsApp che ci permette di inviare i messaggi senza mai toccare il nostro smartphone.

Farlo infatti è semplicissimo ed il nuovo trucco che vi andremo ad illustrare oggi prevede l’utilizzo di riconoscimento vocale e dell’assistente vocale. Prima di allacciare le cinture dovremo assicurarci di aver attivato queste due funzioni al nostro smartphone. Successivamente basteranno le due parole magiche : “Ok Google” per poi continuare “invia un messaggio WhatsApp a” scegliendo il nome del destinatario. Tutto ciò potrà essere compiuto senza mai togliere le mani dal volante.

WhatsApp, come personalizzare le notifiche: la nuova funzione

Ogni giorno riceviamo tantissime notifiche su WhatsApp, specialmente per quanto riguarda i messaggi provenienti dai gruppi. Spesso le numerose notifiche possono costituire un vero e proprio fastidio per tutti gli utenti, che in realtà sono solamente alla ricerca di un po’ di pace. Per questo motivo potrebbe essere un vero e proprio salva-vita un trucco che ci permette di modificare le notifiche, decidendo da chi riceverle.

Lo stratagemma è stato scoperto da diversi utenti in rete, che sono riusciti a trovare un metodo per personalizzare le notifiche. Infatti a venirci incontro è proprio una funzione di WhatsApp. Basterà quindi andare nella chat della persona che vuoi evidenziare in questo modo e cliccare in alto sul suo nome. Qui troverete l’opzione ‘Notifiche personalizzate’. Quindi una volta cliccato qui potrete decidere e come differenziare tutti i messaggi inviati da questa persona, con suono e luce diversa.