“Vuole lasciare la casa”: non ne può più e si appresta a ritirarsi dal GF Vip 6!

Uno dei concorrenti della casa del GF Vip 6 è già stufo del reality e sarebbe pronto a ritirarsi: scopriamo chi è il gieffino.

Un nuovo addio potrebbe colpire il GF Vip 6, con uno dei concorrenti che sembrerebbe già stufo di stare nella Casa di Cinecittà. Si sta valutando il ritiro, con tutte le varie pensali da pagare. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Sono ore calde nella casa del GF Vip 6, con la trasmissione che si avvicina al gran finale del 14 marzo. Infatti nell’ultima puntata a finire in nomination ci ha pensato Alessandro Basciano, con il concorrente che ha fatto parlare per un atteggiamento definito ‘intimidatorio’. Degli atteggiamenti, specialmente nei confronti di Sophie Codegoni, che hanno indispettito anche l’opinionista Sonia Bruganelli.

Infatti proprio la moglie di Paolo Bonolis ha bacchettato in diretta il concorrente esclamando: “Ti sei giustificato, ma ti rendi conto che ogni volta che discuti dici a Sophie che è una nullità, una fallita e che non vale niente? Ascoltami, sto dicendo quello che vedo” – Bruganelli ha poi continuato – “Hai pure un figlio maschio! Io ho un figlio maschio di 18 anni e mi si accappona la pelle a vedere come tu ti comporti e che esempio sei! Abbassa la cresta e ammetti di aver sbagliato, quello che hai fatto è imbarazzante“. Andiamo quindi a vedere cos’è successo in studio.

GF Vip 6, tutti contro Alessandro Basciano: il concorrente medita il ritiro

Della stessa opinione di Sonia Bruganelli, a sorpresa, anche Adriana Volpe. Infatti l’altra opinionista presente in studio ha sottolineato il comportamento di Alessandro Basciano affermando: “Hai minacciato di lanciare un peso! Quello che voglio dirti è che devi farti un grande esame di coscienza! Appari un bulletto“. Proprio dopo l’opinione della Volpe, Basciano ha minacciato la trasmissione di ritirarsi. Infatti nel corso della puntata il concorrente si è duramente sfogato.

Avvertito il pericolo, Alfonso Signorini ha comunicato al pubblico: “I miei autori mi dicono che domattina Alessandro Basciano vuole lasciare la casa, se se ne va ce ne faremo una ragione, eh“. Così il conduttore ha rivolto la domanda direttamente a Basciano che ha confermato il tutto affermando: “Sì ci stavo pensando, non mi voglio giustificare, ma ho visto sempre un senso unico nei miei confronti“. Così il conduttore ha cercato di riportare la calma, invitando Alessandro a non prendere la nomination come un attacco personale. Vedremo quindi se alla fine il concorrente deciderà per l’addio anticipato.