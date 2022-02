Uomini e Donne, che fine ha fatto Maurizio Guerci: è stato anche con Gemma Galgani

Maurizio Guerci è diventato noto al pubblico italiano grazie alla sua frequentazione con Gemma Galgani ad Uomini e Donne: che fine ha fatto ora?

Tra i tanti uomini passati per la corte di Gemma Galgani lungo il suo duraturo percorso ad Uomini e Donne c’è stato anche Maurizio Guerci. Dopo il rifiuto della dama torinese si sono perse le sue tracce: cosa fa adesso?

Un bell’uomo che, all’epoca dei fatti, colpì il pubblico di Uomini e Donne dopo aver corteggiato Gemma Galgani con la quale poi ci fu un nulla di fatto. A colpire particolarmente i telespettatori fu la differenza d’età tra i due che non è mai stata un limite perché li ha travolti in un vortice di emozioni e avventure che, però, si sono concluse presto. A costringere Maurizio Guerci a lasciare il programma fu il suo lavoro: al dating show ammise di dover tornare sui suoi passi.

Dal giorno dell’addio sono passati ormai dodici mesi, parliamo di un’avventura avvenuta nella scorsa edizione e nel frattempo la Galgani si è aperta a molte altre conoscenze che, nelle puntate di questa settimana, ha anche già accantonato.

Uomini e Donne, che fine ha fatto Maurizio Guerci?

Armando Incarnato, allora, fece arrivare in studio una segnalazione anche sul cavaliere del dating show. In particolare, dichiarò che una persona gli avrebbe riferito di una frequentazione con una donna che avrebbe conosciuto Guerci al molo, salvo poi il cavaliere dichiarare di avere dei figli e sparire. Anche dal dating show è sparito, salvo un breve periodo in cui ci furono rumors circa una frequentazione con Barbara De Santi che furono poi ufficializzati, esattamente come la fine della loro storia nel periodo di aprile.

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il cavaliere ha affermato con criticità su Gemma: “Penso che più va avanti più sbaglia. È solo il mio parere, ovviamente. Dovrebbe valutare meglio chi ha davanti, non buttarsi a capofitto”. Per quel che riguarda invece il suo personale percorso, Guerci ricorda di aver avuto l’occasione di conoscere più dame, ma fu lui stesso a fare un passo indietro: “Non volevo prenderle in giro o illuderle. Non ero lì per perdere tempo con persone che non mi piacevano”.