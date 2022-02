Ucraina, Sant’Egidio riempie la piazza a Roma: “Sì alla pace, no alla guerra”

Sì alla pace, no alla guerra. La Comunità di Sant’Egidio porta in piazza la solidarietà e il sostegno al popolo ucraino, un raduno numeroso per chiedere una soluzione pacifica della tensione tra Russia e Ucraina. “Noi abbiamo scelto la libertà e i valori europei, la democrazia. Vogliamo essere liberi e non dipendere da nessuno. Purtroppo abbiamo un vicino che non condivide questo”, spiega un cittadino ucraino risiedente a Roma, arrivando in piazza Santi Apostoli per partecipare al presidio. Al termine dell’evento un tappeto di luci ha riempito la piazza.