Ucraina, autobomba esplosa a Donetsk vicino al Palazzo del Governo. Putin: “La situazione peggiora”

Scatta l’allerta anche nei territori occupati dai separatisti russi nell’Est dell’Ucraina. Pochi minuti fa si è verificata una forte esplosione a Donetsk, città nel Donbass, vicino all’edificio che ospita il Governo dell’autoproclamata Repubblica. A dare la notizia l’agenzia di stampa Sputnik. A causare l’esplosione potrebbe essere stata un’autobomba. Non si hanno notizie di vittime.

Nelle ultime ore i leader ribelli del Donetsk, dopo gli attacchi e i bombardamenti degli ultimi giorni, hanno ordinato ai civili di evacuare verso la Russia. A renderlo noto, i capi della repubblica che si è autoproclamata nel Sudest Ucraina, che hanno anche accusato Kiev di preparare un’invasione.

Ribelli del Donetsk: “Kiev ha aperto il fuoco 30 volte”

“Oggi viene organizzata una partenza associa e centralizzata della popolazione verso la Federazione Russa, prima di tutto devono essere evacuati donne, bambini e anziani”, ha affermato Denis Pushilin in un video su Telegram. Le autorità locali che si sono autoproclamate hanno accusato Kiev di aver aperto il fuoco trenta volte contro di loro, con pezzi di artiglieria, mortai e carri armati. Si teme un nuovo e sanguinoso conflitto come quello di otto anni fa che provocò 14mila vittime.

Putin si è detto “molto preoccupato” per la citazione ed ha aggiunto che per questo saranno imposte sanzioni alla Russia. Antony Blinken, segretario di Stato Usa, ha affermato che “la Russia ha creato false provocazioni in Ucraina nelle ultime 24-48 ore”.

Esercito ucraino: “Rispetteremo gli accordi di Minsk”

L’esercito ucraino non riconosce la versione dei ribelli ed ha annunciato di non avere in programma un’offensiva correo i separatisti filorussi, né un bombardamento dei civili e di avere intenzione di “rispettare rigorosamente gli accordi di Minsk e le norme del diritto umanitario internazionale. Le nostre azioni sono puramente difensive”, ha affermato Valery Zaluzhny, comandante delle forze armate.

Ma se la tensione dovesse aumentare non può essere escluso uno scontro: “Quello che sta accadendo nel Donbass è molto preoccupante e potenzialmente molto pericoloso”, ha detto Dmitry Peskov, portavoce, ai giornalisti. Serghej Lavrov, ministro degli Esteri, ha affermato invece che la Russia è “allarmata da notizie” su un forte aumento dei bombardamenti nel Donbass “con l’uso di armi proibite dagli accordi di Minsk”.

Intanto i separatisti filorussi dell’autoproclamata repubblica di Luhansk hanno di nuovo accusato le forze governative di averli attaccati con colpi di mortaio. Gli oppositori hanno segnalato 27 violazioni del cessate il fuoco da parte dell’esercito ucraino. Che ha sua volta ne ha denunciate 20.

Segnali di distensione dalla Russia, ma domani un’altra esercitazione

Tutto questo accade mentre vicino al confine la Russia ha annunciato un nuovo ritiro di carri armati tra quelli che nelle scorse settimane erano schierati al confine ucraino per esercitazioni. “Un altro treno militare che trasportava personale e attrezzature appartenenti alle unità carri armati dei distretto militare occidentale e attrezzature appartenenti alle unità di carri armati del distretto militare occidentale è tornato alla sua base permanente”, ha fatto sapere il Cremlino, lanciando un ulteriore segnale di distensione.

Un portavoce della flotta russa ha annunciato il ritiro di 10 bombardieri Su-24 dalla Crimea. Secondo Kiev il numero dei soldati russi ha raggiunto la soglia dei 149mila.

E domani, sotto la supervisione del presidente Vladimir Putin, sono in programma manovre delle “forze strategiche”, in particolare con il lancio di missili balistici e da crociera. Esercitazioni queste, che non alleviano la tensione.

La posizione dell’Italia

La strategia del Governo italiano da un lato è da un lato la fedeltà all’Alleanza atlantica e dall’altro un’apertura al dialogo. “Nei prossimi giorni sarà a Mosca, l’obiettivo è far sedere al tavolo il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky”, ha affermato Mario Draghi.