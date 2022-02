Ucraina, Causin (Gruppo Misto) a iNews24: “Se la Russia dovesse attaccare, credo che la Nato dovrebbe osservare”

“L’Italia finora ha fatto ciò che doveva come gli altri Paesi europei, proponendo una soluzione diplomatica” per risolvere la crisi ucraina. Andrea Causin, senatore del Gruppo Misto, ex Forza Italia ed ex componente dell’assemblea parlamentare Nato, ai microfoni di iNews24 analizza la situazione delle ultime ore in Ucraina e critica che che fino ad ora per conto dell’Italia si è mosso “il ministro degli Esteri, e non il presidente del Consiglio o della Repubblica, a differenza della Germania e della Francia. Pare però, che Mario Draghi si renderà protagonista di un tavolo tra Putin e Zelensky”.

LEGGI ANCHE: Aria di crisi nel Governo, “Draghi cambi metodo”: Mattarella riceve il premier

Nelle ultime ore è esplosa un’autobomba a Donetsk, città del Donbass, vicino all’edificio che ospita il governo della Repubblica autoproclamata. I capi hanno accusato Kiev di preparare un’invasione.

“La situazione è molto complicata ed è la naturale consecuzione della crisi nata un po’ di anni fa dall’occupazione della Crimea del Donbass da parte della Russia in appoggio ai separatisti russi. Il tema vero è che l’Ucraina è sempre stata una nazione satellite della Russia. Quest’ultima, essendo diventata molto forte sul piano internazionale negli ultimi anni, non può tollerare la presenza diretta o indiretta degli Usa e della Nato in territorio ucraino. La chiave della soluzione è la neutralità dell’Ucraina, che deve essere una terra “cuscinetto” e non una propagazione della Nato”;

Ma l’Ucraina può decidere autonomamente se aderire o meno alla Nato…

“La Nato ha aumentato la sfera di influenza su Paesi che storicamente erano solo l’influenza dell’Urss. La Lettonia, l’Estonia, la Moldavia, la Romania, l’Albania erano tutti Paesi della cortina di ferro che oggi sono integrati con i Paesi Nato. Questo, nell’ottica neo-imperialista di Putin, non è ammissibile”;

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Fine del Green pass, visite in ospedale e addio alle fasce a colori: le date delle prossime riaperture

Il Governo e il Parlamento italiani sono allineati sulla posizione da adottare a livello internazionale?

“Secondo me sì. C’è stata un’audizione del ministro della Difesa e del ministro degli Esteri, durante la quale hanno riferito la situazione. La posizione del Parlamento e del Governo è trovare una soluzione diplomatica che dia corso agli accordi di Minsk e che si cristallizzi una situazione di neutralità dell’Ucraina nello scenario internazionale”;

Se la Russia attaccasse militarmente l’Ucraina cosa farebbe l’Italia?

“Teniamo conto che in caso di invasione dell’Ucraina da parte della Russia non è attivabile l’articolo 5 della Nato che prevede che i Paesi aderenti sono obbligati in termini di difesa di altri aderenti. Ma l’Ucraina è un Paese non aderente alla Nato, anche se dialoga con essa. Di fatto, se la Russia dovesse attaccare, credo che la Nato dovrebbe stare ad osservare”;

LEGGI ANCHE: Referendum, prof Villone a iNews24: “Su cannabis e omicidio consenziente si è persa un’occasione”

Come ha agito l’Italia a livello internazionale finora?

“Come gli altri Paesi europei, l’Italia ha fatto ciò che doveva, chiedendo la risoluzione diplomatica della crisi e dichiarando con fermezza che non è accettabile che nel 2022 uno Stato violi l’integrità nazionale di un altro Stato. Non c’è una posizione diversa tra i Paesi europei, anzi una c’è”;

Quale?

“Finora per conto nostro ha dialogato il ministro degli Esteri e non il presidente del Consiglio o della Repubblica, mentre per conto della Germania è intervenuto il cancelliere e nel caso della Francia, il premier. Pare però che Mario Draghi si renderà protagonista di un tavolo tra Putin e Zelensky”;

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ucraina, Sant’Egidio riempie la piazza a Roma: “Sì alla pace, no alla guerra”

È possibile che la Russia attacchi militarmente l’Ucraina?

“Non solo è possibile ma è anche probabile. Non ci sono segnali di de-escalation da parte della Russia. Le truppe del Cremlino sono aumentate nelle ultime ore. Anche la Nato fa operazioni, ma muove 4 o 5mila uomini, non certo 100mila e con colonne di mezzi corazzati come la Russia. Penso che quella militare sia una delle prime opzioni di Putin. È chiaro che per tornare indietro deve salvarsi la faccia”;

Con un accordo che assicuri che l’Ucraina non aderirà alla Nato?

“Serve un accordo internazionale che escluda l’influenza occidentale sull’Ucraina, paese strategico per la Russia. Putin, strategicamente, non vuole uno Stato a 300 chilometri da Mosca che possa ospitare testate nucleari americane piuttosto che basi aeree o piattaforme logistiche militari. Questo passa per un accordo internazionale che metta nero su bianco che l’Ucraina diventerà una terra neutrale”.