Royal Family, William e Kate sono in grande difficoltà: situazione delicata

Royal Family, William e Kate sono in difficoltà: situazione delicata. Il duca e la duchessa di Cambridge non stanno attraversando un bel momento

Un esperto reale ha riferito il “conflitto” che i due starebbero attraversando per via dei tre figli, George, Charlotte e il piccolo Louis. Tutti gli aggiornamenti sulla situazione.

La loro immagine è esattamente agli antipodi rispetto a quella di Harry e Meghan. William e Kate sono il ritratto della serenità e del perfetto conformismo della famiglia reale britannica. La loro vita ruota attorno ai propri doveri istituzionali e all’importante ruolo che ricoprono a Buckingham Palace. La loro famiglia numerosa, con ben tre figli, è una cartolina perfetto da esportare all’estero. Rispetto al fratello minore, il duca di Cambridge ha sempre avuto un buon rapporto con il padre e si è ritagliato un posto importante nella considerazione del popolo britannico. In molti lo vedono come un futuro re all’altezza della situazione e la Middleton è la regina ideale. Insomma quando arriverà il loro momento non avranno problemi a raccogliere la pressione che ne consegue, grazie alla loro ottima stabilità di coppia. Eppure esiste un lato del loro rapporto che ultimamente li sta mettendo in grave crisi. L’esperta reale Jennie Bond ha parlato del programma estenuante che i due devono portare avanti quotidianamente. Un difficile equilibrio da trovare con gli impegni dei figli, George, Charlotte e Louis. che lavorano per anziani come Kate e il principe William normalmente devono affrontare. Vita pubblica e privata si sovrappongono di sovente creando non pochi problemi.

Royal Family, William e Kate sono “in conflitto”: il motivo sono i figli

La Bond ha sottolineato alla rivista OK! come i Cambridge vivano “un conflitto” quando si tratta di avere abbastanza tempo libero da trascorrere con i propri figli.

“C’è un conflitto tra la loro vita privata e il fatto di avere abbastanza tempo libero con i propri bambini“. Kate e il principe William sono noti per essere genitori molto premurosi, che si sforzano di essere sempre presenti in prima persona a tutte le attività scolastiche e ai passaggi importanti della crescita dei tre eredi.

Proprio per questo hanno ideato un programma di lavoro che consenta loro di non essere mai troppo distanti da casa per un periodo prolungato di tempo, anche sacrificando qualcosa riguardo la propria vita pubblica.

Ad esempio lo scorso ottobre, l’intera famiglia ha affrontato insieme il viaggio in Giordania, il primo ufficiale dopo il periodo pandemico.

Gli esperti di Buckingham Palace raccontano come spesso questo voler essere molto premurosi e presenti stia portando a delle discussioni tra William e Kate, nel modo in cui spartirsi i compiti. D’altronde voler conciliare tutto alla perfezione non è compito facile e, al di là dell’immagine mediatica, come tutte le coppie esistono dei momenti difficili da gestire. Chissà se queste piccole crisi passeggere sfoceranno mai in qualcosa di più serio o rimarranno ancorate alla semplice crescita dei loro ragazzi.