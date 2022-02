Rai, amato programma verso la cancellazione: telespettatori impietriti

Un amatissimo programma della Rai potrebbe essere giunto ai titoli di coda.

Dal lontano lunedì 18 marzo 2013 su Rai 2 intrattiene il pubblico.

La conduzione ai tempi era di Caterina Balivo. Nel cast vi era il costumista Giovanni Ciacci che si occupava del cambio look. Fu amore a prima vista per gli italiani. La prima puntata fu un vero successo così come quelle a seguire. A partire dalla settima edizione al timone di Detto fatto c’è Bianca Guaccero che non ha fatto rimpiangere ai telespettatori le sue predecessori. Ha collezionato ascolti record, ma questo sembra non bastare alla Rai che sta pensando alla cancellazione di Detto Fatto dai palinsesti di Rai2, stagione 2022/2023.

Il sito DavideMaggio.it anticipa che l’intenzione del nuovo direttore del daytime Antonio Di Bella è di fare a meno del programma, vittima di ascolti al ribasso in questa stagione. Decisione che porrebbe fine alla vita di un programma longevo che dopo 9 anni vivrebbe il suo ultimo atto.

Detto Fatto verso la cancellazione: spunta il programma che può sostituirlo

La Rai, sempre secondo DavideMaggio.it starebbe pensando di sostituire Bianca Guaccero con Pierluigi Diaco. Il conduttore, che è stato nel sabato pomeriggio di Rai2 con le repliche di Ti Sento, starebbe infatti scalpitando per l’ambito slot.

Una scelta che desta, sin dalla base, più di una perplessità. A cominciare dalla sovrapposizione con “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Ma questa, forse, è la ragione più debole.

La carriera di Pierluigi Diaco

Dal 2003 al 2005 ha condotto su Sky TG24 mentre nel 2008 è opinionista a Scalo 76 su Rai2. Da marzo al maggio del 2011 affianca Maurizio Costanzo su Rai2 in Maurizio Costanzo Talk e dal 2011 al 2013 è opinionista fisso a Così è la vita. Nel 2015 partecipa a L’isola dei famosi e a Caduta Libera. Nel 2019 conduce su Rai1 Io e te e nel 2021, dopo 18 anni, passa a Rai Radio 2 dove conduce la versione radiofonica di Ti sento.