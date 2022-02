“Perderò la vista”, dramma nel mondo del cinema: le conseguenze di una malattia degenerativa

Amatissimo attore racconta il suo dramma in Tv: “Perderò la vista per una malattia degenerativa”. Tutti i dettagli.

Ospite di Silvia Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, amatissimo attore ha raccontato che perderà la vista per un problema che lo attanaglia da quando era bambino. Le sue parole hanno sconvolto il pubblico di Rai Uno.

A raccontare il proprio dramma è stato Salvatore Cascio detto Totò. Il bambino di Nuovo Cinema Paradiso aveva 8 anni quando i medici gli hanno diagnosticato una malattia degenerativa agli occhi: oggi ne ha 42. A distanza di 34 anni l’attore ha affrontato il temutissimo momento ai microfoni di Silvia Bortone dove ha spiegato che a causa della sua malattia è stato costretto a ritirarsi dalle scene.

Totò ha raggiunto l’apice del successo grazie a Nuovo Cinema Paradiso, nonché al regista Giuseppe Tornatore che lo scelse come bambino protagonista in seguito a dei provini: “Io ero il bambino fortunato, a mio avviso era un segno divino. Tornatore si era innamorato subito di me, mi aveva dato fiducia affidandomi un ruolo fondamentale”, ha chiosato l’attore a ‘Oggi è un altro giorno’.

Salvatore Cascio rivela il suo dramma: “Fu drammatico. Ho vissuto la malattia come se fosse una vergogna”

Nel 1998 Salvatore Cascio ha vissuto momenti di grande gioia grazie al regista Giuseppe Tornatore. Quest’ultimo lo scelse come bambino protagonista di Nuovo Cinema Paradiso. L’attore, ospite di Silvia Bortone ha dichiarato: “Sul set giocavo, era qualcosa di nuovo”. Col resto del cast Totò riuscì subito ad integrarsi e tornando a Tornatore, il 42enne ha aggiunto: “Mi ha insegnato cosa è la disciplina, lo porto nel cuore con tanto affetto”.

Dopo quel momento di grandi emozioni per Salvatore Cascio è arrivata la brutta batosta. Come anticipavamo inizialmente, nel 1987, quando aveva soli 8 anni, i medici gli diagnosticarono una malattia degenerativa agli occhi. “Fu drammatico”, ha chiosato l’attore ai microfoni di ‘Oggi è un altro giorno’, sottolineando che a quell’età non è semplice per nessuno metabolizzare un problema così grande.

Salvatore però non è l’unico della famiglia al quale è stata diagnosticata questa malattia. L’attore ha raccontato che anche Carmelo, suo fratello maggiore, soffre dello stesso problema: “Il cuore e il dolore ci uniscono ancora di più. Con i miei fratelli ho condiviso la gioia, la mia ripartenza, ma anche il dolore”. Infine Totò ha confessato di aver vissuto la malattia come se fosse una cosa di cui avere vergogna: “Avevo paura del giudizio e del pregiudizio.. Non volevo integrarmi”, ma soprattutto grazie alla fede, a distanza di alcuni anni è finalmente riuscito a riprendersi in mano la vita.