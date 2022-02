“Per rispetto di Michael Schumacher”: la clamorosa decisione commuove il mondo dello sport! Il mito tedesco è sempre nei pensieri dei protagonisti della F1

I tifosi non si aspettavano un gesto del genere, specie da parte di uno dei piloti della Next Gen del Circus. Anche in questa sensibilità si percepisce la giusta mentalità di un futuro campione.

E’ un momento estremamente caldo in Formula 1. La stagione 2022 è appena iniziata con la presentazione delle nuove monoposto. Negli ultimi due giorni è stato il momento di togliere i veli alla Ferrari e alla Mercedes, che insieme alla Red Bull dovrebbero essere le scuderie in grado di giocarsi il titolo mondiale. La Rossa di Maranello è apparsa bellissima e innovativa ma se possibile “Le Frecce d’Argento” (tornate alla colorazione originale) sono andate andate addirittura oltre. A Brackley, a presenziare alla cerimonia inaugurale della W13 c’erano i due piloti, Hamilton e Russell, oltre al team principal Toto Wolff. Proprio il giovane pilota inglese, ex Williams, sarà la grande novità di questa stagione. Il suo arrivo al posto di Bottas dovrebbe portare ad una maggiore competitività all’interno del box, con il “Re Nero” che dovrà stare attento alla propria leadership. A sorprendere di Russell, oltre alla straordinaria velocità in qualifica, è la grande maturità dimostrata in questo primo approccio con il mondo Mercedes.

George Russell cambia il suo casco: il motivo è legato a Michael Schumacher

Prima della presentazione della nuova monoposto anglo-tedesca, Russell ha avuto modo di esprimere attraverso i social un altro gesto davvero molto apprezzato. Il 24enne di King’s Lynn ha da sempre utilizzato un casco prevalentemente rosso, molto simile a quello del Kaiser, Michael Schumacher. Il sette volte campione del mondo ha militato in casa Mercedes tra il 2010 e il 2012, quando tornò dopo il ritiro con la Ferrari al termine del campionato 2006. Proprio per non andare a sovrapporre la sua livrea a quella che fu di uno dei più grandi di sempre, George ha deciso di cambiare.

In un’intervista condivisa dal profilo Twitter della Mercedes, il pilota ha specificato: “Avere un casco rosso su una Mercedes mi ha fatto pensare che faceva molto Michael Schumacher, quindi ho preferito rispettarlo ed andare in una direzione diversa rispetto al passato“. I tifosi della Formula 1 non hanno potuto non apprezzare la grande sensibilità.