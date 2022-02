Delia Duran ha sconvolto tutti. La pantera sudamericana ha deciso di lasciare il programma.

Alex Belli è tornato al GF Vip 6 per riconquistare Delia Duran. Con tutte le buone intenzioni, l’attore sin da subito sembrava poter riuscire a ricucire i rapporti con la sua quasi moglie ma poi è arrivata Soleil.

La Sorge non ha mosso un mignolo, ma averla davanti, semplicemente incrociare il suo sguardo per Alex è significato tanto, forse anche troppo a detta di Delia. La gelosia ha pervaso la modella sudamericana che non ha nascosto il fastidio di vedere il suo uomo portare a letto la colazione alla sua “rivale in amore”.

Ieri notte, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Delia Duran ha espresso il desiderio di lasciare la casa insieme al suo uomo, andando incontro ad un nuovo “giro di parole” dell’attore per giustificare la loro presenza lì.

“Me ne voglio andare”. Decisione choc di Delia Duran: la reazione di Alex Belli

“Me ne voglio andare, non la voglio più fare questa cosa”, ha detto Delia, ormai allo stremo. L’attore, spiazzato dalle sua decisione, non ha voluto sentire ragioni e le ha detto: “Siamo riusciti a dimostrare che siamo forti su questa roba qui, capisci? E io voglio rimanere per noi due. (…) Ho recepito il tuo messaggio però, chiaramente, è l’ingresso in questa roba qui che è così. E’ inevitabile, non so come dirti, hai capito? E per questo che comunque, oggi, prende forza, no? Perché è il rapporto tra la donna della mia vita e comunque l’amica e c’è questa conflittualità. Per quello che ti dico troviamo noi, io e te insieme, questo tipo equilibrio”.

Dopodiché Alex Belli ha promesso alla sua dolce metà che d’ora in poi, sarà un “quasi marito” impeccabile: “Certi atteggiamenti non ci saranno più. (…) Aiutami, la nostra vittoria è più forte di affermare il nostro amore qua dentro. (…) Questa cosa qua è iniziata qua dentro e la metteremo a posto qua dentro io e te, insieme. Va bene? Solo così noi ne usciremo vincitori. La nostra vittoria è questa, amore mio”.