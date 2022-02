Manuel Bortuzzo sbotta contro un ex gieffino: “Mi ha stressato la vita”. Sfogo clamoroso del nuotatore azzurro, quella storia non gli va

Due pesi e due misure all’interno del Grande Fratello Vip 6? Il pubblico lo pensa da tempo, ma adesso sono gli stessi protagonisti del reality di Canale 5 che denunciano una situazione non più sostenibile.

Come Manuel Bortuzzo che aveva fatto una richiesta chiara ad Alfonso Signorini e alla produzione: osservare la quarantena richiesta e poi fare rientro in casa. Non ce la fa a stare senza la sua Lulù e quello era l’unico modo per rivederla prima che anche lei esca dal programma visto che comunque arriverà fino alla finale.

Una richiesta che però al momento non è stata accolta, mentre Alex Belli continua a fare tutto quello che vuole, entrando e uscendo a suo piacimento. Ecco perché Manuel, in diretta con ‘Casa Chi’ ha manifestato tutto il suo disappunto per il diverso trattamento: “Mi ha stressato la vita con questa storia. Basta!”.

Manuel Bortuzzo sbotta contro un ex gieffino: ecco cosa non lo convince

Lui per fortuna è fuori e non deve assistere ai continui teatrini del presunto triangolo tra Alex, Soleil e Delia. Ma come avrebbe reagito se fosse stato ancora dentro alla casa? Lui confessa che probabilmente l’avrebbe abbracciato perché i concorrenti non possono conoscere tutti questi retroscena. Ma in ogni caso si è fatto un’idea chiara e non avrebbe fraternizzato di nuovo più di tanto.

E difende ancora una volta la forza dei suoi sentimenti verso Lulù che sono decisamente diversi da quello che ha mostrato Belli: “Si è fatto il suo GF Vip da solo, l’ha fatto fare alla moglie, ora lo stanno facendo insieme. Cioè meglio di così, è un genio. Però non è nelle corde di quello che siamo io e Aldo, quindi è semplicemente per questo che non ci va giù”.

La sua è una storia reale, quella dell’attore invece molto mediatica e la differenza sta tutta lì: “Molto probabilmente bisognava dare priorità a Belli, ma non importa. Io l’ho detto, le cose vere colpiscono nella vita e non nello spettacolo“