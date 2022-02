Incendio sul traghetto Grimaldi: “Nessun italiano tra i dispersi”

Le autorità portuali di Corfù hanno contato ed identificato 277 persone. La Guardia Costiera greca invece, ha confermato almeno 11 dispersi, come riporta Khatimerini. Tra questi non ci sarebbero connazionali.

A fuoco il traghetto Euroferry Olympia della compagnia Grimaldi Lines vicino all’isola di Erikoussa, al Nord di Corfù, mentre era in navigazione da Igoumenitsa a Brindisi. Non tutti i passeggeri e i 51 membri dell’equipaggio, 288 in totale, sono stati tratti in salvo. Le autorità portuali di Corfù hanno contato ed identificato 277 persone. La Guardia Costiera greca invece, ha confermato almeno 11 dispersi, come riporta Khatimerini. Tra questi non ci sarebbero connazionali.

Due camionisti intrappolati in un garage

Secondo l’agenzia di stampa greca Ana-Mpa, ci sarebbero tre greci dispersi, mentre un ufficiale greco ha confermato a Khatimerini, che ci sono due camionisti, uno turco e uno bulgaro intrappolarti in un garage dell’Olympia.

“C’erano fiamme altissimo, a bordo c’era il panico”, hanno affermato alcuni testimoni, come riporta Il Fatto Quotidiano. “Sulle scialuppe c’erano persone che gridavano e vomitavano. Ci sono stati momenti di panico, non lo auguro a nessuno. C’erano anche bambini, faceva freddo e le scialuppe stavano imbarcando acqua poiché erano sovraccariche”, ha spiegato Mino Roma, imprenditore di Brindisi che si trovava sul traghetto. “Il comandante della nave, quando è scoppiato l’incendio, ha fatto il giro delle cabine e radunato i passeggeri su un’unico ponte – ha spiegato all’Ansa il comandante della Guardia di Finanza Felice Ludovico Simone Cicchetti, intervenuto sul posto – poi ha dato l’abbandono pace, ma l’evacuazione non è stata una passeggiata”.

Le possibili cause dell’incendio

Stando alle prime ipotesi, le fiamme sarebbero partite dal garage 3 del traghetto, forse da un camion. “È difficile ora capire l’esatta dinamica”, ha spiegato Paul Kyprianou, che si occupa delle relazioni esterne per Grimaldi, a RaiNews24. A bordo dell’Olympia, lunga 183 metri e capace di trasportare 560 passeggeri, ci sono 153 mezzi commerciali tra camion e semirimorchi, oltre che 32 veicoli dei passeggeri.