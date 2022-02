Iliad, altra fantastica novità: c’è un modo per ricevere un ulteriore sconto

Arriva un nuovo modo per ricevere un ulteriore sconto su Iliad. Andiamo quindi a vedere come sfruttare l’offerta dell’operatore.

Sono sempre tantissime le novità di Iliad e oggi spunta un nuovo modo per ottenere un ulteriore sconto. Accedere alla pratica è facilissimo, andiamo quindi a vedere come sarà possibile farlo ed attivarlo sulla propria Sim.

Nelle ultime settimane Iliad ha fatto il suo debutto sul mercato con la sua offerta dedicata alla Fibra Ottica, per la rete fissa di casa. La sua offerta promozionale ha fatto molto discutere visto che veniva proposta in due varianti. Infatti la prima proponeva un prezzo di convenienza, 15,99 euro al mese, ed era riservata solamente ai clienti mobile. Mentre la seconda era rivolta a tutti gli altri clienti ed il prezzo era di 23,99 euro al mese.

Ovviamente anche il prezzo di quest’ultima è molto vantaggioso rispetto alla concorrenza. Però c’è un metodo per risparmiare comunque qualche euro, anche se non si è ancora clienti dell’operatore francese. Infatti sarà possibile sottoscrivere l’offerta Iliad per la Fibra Ottica più vantaggiosa senza dover per forza diventare cliente mobile e cambiare il vostro attuale operatore. Andiamo quindi a vedere come fare.

Iliad, è possibile risparmiare qualche euro senza l’offerta mobile: come fare

Al momento non è ancora possibile sottoscrivere l’offerta di Iliad ad un buon prezzo senza cambiare operatore. Ci sono alcuni escamotage per poter risparmiare qualche euro nell’attivare le varie offerte. Infatti per prima cosa bisognerà andare sulla pagina ufficiale di Iliad e selezionate l’offerta mobile più economica disponibile che si chiamerà Voce. Scegliendo questa offerta pagherete l’offerta per la fibra solamente 20,98 euro al mese, con un risparmio annuo di ben 36,12 euro rispetto al prezzo pieno.

Con la Sim che vi arriverà a casa sarà possibile utilizzarla in diverse maniere o addirittura regalarla ad un parente. In questa maniera potreste anche farvi rimborsare mensilmente e tornare a pagare 15,99 euro al mese l’offerta della Fibra.

Un altro metodo invece è quella di utilizzare la scheda mobile come router. Così risparmierete circa 12 euro l’anno, ma in compenso avrete 40 Giga di traffico dati in mobilità. Infatti questo piano tariffario comprende minuti e SMS illimitati con 40 Giga di traffico dati sotto copertura 4G e 4G+ a soli 6,99 euro al mese. In questo modo quindi pagherete l’offerta per la fibra solamente di 22,98 euro euro al mese.