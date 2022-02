Il Cantante Mascherato, forfait dell’ultima ora: sarà assente per Covid

La pandemia continua a genere imprevisti anche nel mondo dello spettacolo: a Il Cantante Mascherato mancherà un protagonista per Covid

Questa sera Milly Carlucci ritorna su Rai Uno con il seguitissimo panel show, Il Cantante Mascherato, ma un nuovo imprevisto vede apportare dei cambiamenti al format. Attesissimo protagonista da forfait a causa del Covid.

Su Rai Uno, questa sera, tra i giudici de Il Cantante Mascherato era attesissimo Francesco Facchinetti. Il disc jockey però ha dovuto annullare il suo impegno con il programma a causa del Covid-19, costringendo la padrona di casa a trovare un sostituto a poche ore dalla diretta.

Al posto del 41enne milanese Milly Carlucci, nel giro di pochissime ore, è riuscita a strappare un accordo con una protagonista della 72esima edizione del Festival di Sanremo. A prendere il posto di Facchinetti dietro al banco dei giudici sarà Iva Zanicchi. Riuscirà la cantante a calarsi nelle vesti di giudice senza commettere alcuna gaffe? Staremo a vedere.

Milly Carlucci, grandi novità per la terza edizione de Il Cantante Mascherato

Il Cantante Mascherato è giusto alla seconda puntata di questa nuova edizione. Intanto Milly Carlucci ha messo in cantiere delle novità strepitose per il pubblico del music show. Già a partire da questa sera, venerdì 18 febbraio 2022, i concorrenti duetteranno con personaggi famosi anziché con esibizioni singole.

Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alle due edizioni precedenti del format stesso. Intanto c’è chi si chiede quali siano i nomi di chi salirà sul palcoscenico del programma per duettare con i concorrenti dello show che sta registrando numeri molto alti in termini di ascolti. Infine questa sera saranno due i concorrenti che verranno eliminati e quindi smascherati. Non ci resta altro che seguire il panel show per scoprire tutte le altre novità.