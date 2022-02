Green Pass clonato, occhio a questa pericolosa truffa: tutti avvisati. Stanno circolando dei pericolosissimi messaggi che nascondono il phishing

Vengono riportati attraverso SMS degli annunci riguardanti dei presunti Green Pass clonati, spingendo gli utenti a cliccare su dei link come al solito insidiosi e truffaldini.

Ha creato moltissime discussioni in tutta Europa. L’introduzione del Green Pass rafforzato, che obbliga in pratica tutti i cittadini a sopporsi al vaccino per poter espletare la maggior parte delle attività quotidiane, è fonte di polemiche. Anche per poter andare alle poste o in banca bisogna avere sempre a portata di mano il foglio o il Qr Code che certifica la nostra regolarità nei confronti dell’immunizzazione (siero o guarigione dal Covid). Come spesso capita, per sfuggire all’imposizione si sono escogitate delle vie traverse, create appositamente per aggirare la legge. Ad esempio molti hanno “clonato” i Green Pass esistenti creandone altrettanti falsi da poter mostrare ad esercenti e ristoratori. Proprio in relazione a questo è collegata una nuova truffa che sta girando negli ultimi giorni e che è stata segnalata alle autorità competenti. Il fenomeno utilizzato è sempre quello del phishing, tramite link presenti in alcuni SMS sospetti.

Green Pass clonato, i pericolosi SMS in arrivo: fate massima attenzione

Gli hacker inoltrano messaggi in cui sono presenti dei collegamenti atti a sottrarre all’utente i dati sensibili, come mail, numero di cellulare e perfino i dati dei conti bancari. Nello specifico si tratta di SMS che riportano la presenza di presunti Green Pass clonati.

Gli utenti coinvolti hanno riportato la presenza di strani messaggi in posta dove era presente un link all’interno del quale vanno inseriti i propri dati personali per impedire che il proprio codice venga bloccato. Il testo è il seguente:

“La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità su dgcgov.valid-utenza.com”.

Ovviamente se qualche malcapitato clicca sul link fornisce l’accesso ai criminali informatici a tutti i propri dati sensibili. Il consiglio è di prestare massima attenzione anche perchè a differenza dei messaggi che in questo periodo il Ministero della Salute sta inoltrando, ci sono delle piccole differenze da notare. Quelli riguardanti tamponi o certificazione verde da stampare non riportando mai dei link del genere ma si fa riferimento solo al sito dell’organo istituzionale di riferimento. In più sono generalmente scritti con maggiori dettagli rispetto a questi “fasulli”.