“Per quel ruolo ho mentito”: Fosca Innocenti, arriva la clamorosa confessione. Uno dei personaggi chiave ha rischiato di non esserci

Tra le più belle sorprese in questo inizio d 2022 c’è certamente Fosca Innocenti. La fiction di Canale 5 che ha riportato in tv Vanessa Incontrada ha un cast costruito molto al femminile e tra le spalle della protagonista c’è anche la giovane poliziotta Giulia De Falco.

La interpreta Desirèe Noferini, per la quale è un grande momento in tv: è tra le protagonista de Il Paradiso delle Signore su Rai 1. Ma da qualche tempo è anche nel cast di Un posto al sole interpretando Virginia. La giovane attrice e modella toscana racconta che pur di avere questo ruolo ha anche barato.

Intervistata da ‘Tele Sette’, la bella Desirée ha confessato che durante i provini non ha detto tutta la verità: “Per avere il ruolo ho mentito dicendo che sapevo andare in moto. Poi ho cominciato subito a prendere lezioni”. In effetti il suo personaggio è la parte più estrosa del commissariato.

Fosca Innocenti, arriva la clamorosa confessione: ci sarà anche una seconda stagione?

Sportiva, attiva, sempre impegnata, Giulia è molto determinata nel suo lavoro. Un po’ come Desirée nella vita reale, anche se lei confessa di essere diversa dal suo personaggio. Le piace fare sport, ma appena può, come ha confessato al ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ passa il tempo con il suo fidanzato Joseph, il cagnolino Romeo e la sua famiglia.

La prima stagione di Fosca Innocenti è composta da quattro episodi singoli e quindi ci farà compagnia ancora per due settimane. Ma ci sarà anche una seconda stagione? Alla luce del successo che la fiction ha riscosso, i fan si augurano di sì e in effetti sembra proprio che sarà così. Fosca Innocenti 2 è in programmazione e potrebbe esserci una novità piacevole perché secondo alcune indiscrezioni nel cast entrerà anche Claudio Bisio.