Elettra Lamborghini, clamoroso rumor: la Rai blocca tutto

Elettra Lamborghini è entrata nell’occhio del ciclone insieme alla Rai a causa di un’intervista: il clamoroso rumor

La Rai l’ha combinata grossa, di nuovo? L’indiscrezione arriva direttamente dal giornalista Davide Maggio che con un Tweet ha scatenato il caos sul web e non solo. Nell’occhio del ciclone è entrata Elettra Lamborghini che, fin qui, non ha risposto.

Un Tweet di Davide Maggio ha scatenato il caos sui social: “Udite udite, il servizio pubblico ha deciso di non trasmettere l’intervista della Lamborghini a Belve dopo aver ricevuto una lettera con la quale si vincola messa in onda previa visione dell’interessata. È un precedente gravissimo che legittima bavagli preventivi”.

Dopo il caso di censura a Fedez, quello di Elettra Lamborghini potrebbe risultare un nuovo precedente per la TV di Stato che ci rimette della propria reputazione con un messaggio del genere. Infatti, il web si è scatenato inveendo contro la Rai per la presa di posizione. D’altra parte, però, c’è anche chi fa un discorso inverso: “Non si può sottostare ai capricci di una che prima accetta l’intervista e poi la vuole rivedere prima che vada in onda”.

La bomba lanciata sul web da Davide Maggio ha spaccato in due la platea.

Elettra Lamborghini e l’intervista a Belve: andrà in onda?

Udite udite, il servizio pubblico ha deciso di non trasmettere l’intervista della Lamborghini a #Belve dopo aver ricevuto una lettera con la quale si vincola messa in onda previa visione dell’interessata. È un precedente gravissimo che legittima bavagli preventivi. — Davide Maggio (@davidemaggio) February 17, 2022

Dopo il Tweet di Davide Maggio, sui social si è scatenato il caos ed è impensabile che l’indiscrezione resa pubblica non sia arrivata né alla Rai, né alla Lamborghini. Tuttavia, nessuna delle due parti prese in causa si sono esposte fin qui, pertanto al momento si tratta di un rumor e va preso come tale, potrebbe darsi che alla fine i soggetti in questione riusciranno a trovare un accordo per la messa in onda dell’intervista.

Tra i vari commenti sotto il Tweet-bomba sganciato stamattina, c’è chi non può far a meno di pensare che Fedez avesse ragione sulla censura della Rai. Due eventi resi pubblici a poca distanza tra loro che potrebbe far vacillare la credibilità del servizio pubblico che, per anni, è riuscito a costruire senza evidenti intoppi.