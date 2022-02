Doc – Nelle tue mani 2 anticipazioni: incidente per Andrea, incredibile ritorno in ospedale

Circolano in rete le prime anticipazioni sulla nuova puntata di ‘Doc – Nelle tue mani 2’. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nella serie.

È tempo di un’altra puntata di ‘Doc – Nelle tue mani 2’. La serie di Luca Argentero sta riscuotendo un ottimo successo sulle reti Rai, attirando ogni settimana milioni di telespettatori: cosa succederà nei prossimi episodi.

Il prossimo giovedì 24 febbraio andrà in onda una nuova puntata di ‘Doc – Nelle tue mani 2‘. Nella fiction con protagonista Luca Argentero, il primario Andrea Fanti dovrà affrontare nuove difficoltà sia sul lavoro che nel rapporto con Agnese. La prossima settimana i telespettatori potranno godersi l’undicesimo ed il dodicesimo episodio della serie televisiva con Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro.

Per il medico Andrea Fanti le cose andranno a complicarsi, con il protagonista che dovrà affrontare le complicanze sia nella vita privata che sul lavoro. Infatti sarà sempre più vicino Agnese, dovrà tentare di vincere le sue resistenze. Mentre invece nel giorno in cui i tiene la simulazione di primariato, un imprevisto rischierà di fare andare tutto storto. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni dei prossimi episodi, che andranno in onda il prossimo giovedì sempre alle ore 21:25 su Rai 1.

Doc – Nelle tue mani 2, imprevisto per Andrea Fanti: rischia di andare tutto storto

Stando alle anticipazioni della prossima episodia di ‘Doc – Nelle tue mani 2‘, nell’undicesimo episodio Agnese si ritroverà tra i suoi pazienti una persona che non si aspettava. Infatti all’interno del nosocomio arriverà la madre biologica di Manuel, il bambino che Agnese e Davide hanno preso in affido. Inoltre il rapporto tra la direttrice dell’ospedale e Davide diventerà sempre più teso.

Agnese quindi si dovrà preparare a ad affrontare un momento molto difficile, perché la sua vita privata sarà completamente stravolta. Allo stesso tempo Andrea Fanti proverà a starle vicino, manifestando i suoi sentimenti per la collega. Entra in crisi anche il rapporto tra Giulia e Damiano, per via di alcune scelte di quest’ultimo. Gabriel invece si spoglierà di ogni veste, rivelando alla psicologa i demoni che lo perseguitano.

Mentre invece nell’episodio numero dodici ci sarà un colpo di scena cruciale per Andrea Fanti. Infatti il protagonista dovrà affrontare la simulazione del primariato, ma la fortuna non sarà dalla sua parte. Infatti un blackout informatico metterà out tutti i computer dell’ospedale. Quindi Fanti dovrà fare affidamento solamente a sé stesso e questo lo metterà di fronte a scelte molto rischiose per la salute dei suoi pazienti.