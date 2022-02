Dayane Mello torna in tv come conduttrice, l’annuncio fa impazzire tutti i fan. Dopo l’esperienza in Brasile, pronto un nuovo programma

Fra meno di un mese il GF Vip 6 incoronerà il suo vincitore e lascerà il passo all’Isola dei Famosi 2022 che andrà avanti almeno fino a maggio. Tutto all’insegna del reality in prima serata su Canale 5 e c’è un filo rosso che può unire i due programmi.

Perché un’amatissima protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip sta per tornare ed è anche una notizia bomba per tutto il pubblico. Lei è Dayane Mello che da poco ha fatto il suo ritorno in Italia dopo la discussa partecipazione a La Fazenda in Brasile.

Ufficialmente lo ha fatto per stare vicina alla figlia, che continua a vivere con l’ex marito Stefano Sala. Ma sotto in realtà c’è un impegno che la vedrà tornare protagonista in tv e nelle ultime ore è arrivata anche una conferma clamorosa, perché in realtà è stata proprio lei a svelare quasi tutto.

Dayane Mello torna in tv come conduttrice, un’offerta clamorosa in vista

Come racconta il sito specializzato Isaechia.it, durante un’intervista tv in Brasile, quando le è stato chiesto se sarebbe tornare a lavorare nel suo Paese, Dayane ha spiegato che non è possibile. Almeno per i prossimi mesi ha un impegno non derogabile che è anche una bella opportunità.

Almeno per otto settimane sarà impegnata a condurre un programma online “e sono molto felice di fare questa esperienza”. Non ha voluto svelare di più, ma subito le antenne dei suoi fan si sono drizzate. Perché da mesi il nome della modella brasiliana è accostato al cast dell’Isola dei Famosi 2022 senza che siano in realtà arrivate conferme dalla produzione del reality.

LEGGI ANCHE >>> Manuel Bortuzzo sbotta contro un ex gieffino: “Mi ha stressato la vita”

LEGGI ANCHE >>> Elettra Lamborghini, clamoroso rumor: la Rai blocca tutto

Dayane in effetti potrebbe essere protagonista del reality, ma in un altro modo. Perché quel programma online potrebbe essere L’Isola Party, il programma di approfondimento che affiancherà le dirette con Ilary Blasi e le strisce giornaliere. Un impegno nuovo con un ruolo inedito e stimolante per un futuro ancora tutto da costruire. E ora i fan sognano in grande.