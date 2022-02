Cosa faceva Milly Carlucci prima di diventare una straordinaria conduttrice? Da non credere!

Milly Carlucci oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico, ma in quanti la conoscono così bene da sapere cosa faceva prima di cavalcare l’onda del successo?

Milly Carlucci è nata il 1 ottobre 1954 a Sulmona da papà Luigi, Generale dell’Esercito Italiano, e Maria Caracciolo.

Ha vissuto l’infanzia a Udine, per poi trasferirsi a Roma in piena adolescenza. Era ancora studentessa del Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani di Roma quando si appassionò al pattinaggio artistico a rotelle e, con la squadra della Skating Folgore Roma, vinse il Campionato Italiano assoluto nella classifica di società.

Nel 1972 partecipò e vinse il concorso di bellezza Miss Teenager. I genitori erano in disaccordo con lei, non appoggiavano le aspirazioni artistiche della giovane Milly, così la convinsero a iscriversi alla facoltà di architettura. Milly non si sentirà mai portata per quegli studi così abbandona l’Università senza rimpianti.

Inizia la sua carriera presso l’emittente televisiva GBR dove appariva in ruoli di presentatrice insieme ad altre giovanissime debuttanti. L’esordio televisivo arrivò nel 1976 con L’altra domenica, trasmissione di Renzo Arbore, dove Milly partecipò come inviata sino al 1978. Dopo di questo seguiranno a stretto giro altri programmi.

Cosa faceva Milly Carlucci prima di diventare una straordinaria conduttrice?

La popolarità arrivò quando sostituì Rosanna Vaudetti nella conduzione del programma Giochi senza frontiere in onda su Rai 2. Questo show riuscì a renderla agli occhi del pubblico completa tant’è che ne presenterà quattro edizioni: la prima nel 1978 insieme a Ettore Andenna e le altre tre dal 1979 al 1981 insieme al doppiatore Michele Gammino.

Nel 1980 ha condotto la prima edizione di Vicolo Miracoli su Rai 2. Nel 1981 invece ha condotto il quiz Il sistemone. L’anno successivo affianca Gianni Minà nella trasmissione televisiva Blitz, in onda ogni domenica pomeriggio su Rai 2. Sulla stessa rete l’anno seguente conduce Azzurro. Da allora è una collezione di successi dietro l’altro che la porterà ad essere una delle conduttrici più straordinarie di sempre.