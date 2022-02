Corteo degli studenti a Roma: tensioni con la polizia

Manifestazione nazionale di studenti e studentesse, che sono scesi in piazza in tutta Italia dopo le morti del 18enne Lorenzo Parrelli e del 16enne G.L., entrambi deceduti durante il programma di alternanza scuola-lavoro. A Roma una parte dei manifestanti si è staccata dalla testa del corteo per marciare verso piazza Madonna di Loreto, dove c'è la sede del ufficio scolastico regionale. Tensioni con la polizia, che ha sbarrato loro la strada anche con l'ausilio di un blindato.