“Mi è venuta una mezza congestione”: malore per uno dei protagonisti di Sanremo 2022 e paura per i suoi fan

Recentemente Mahmood e Blanco hanno spiegato come la canzone che gli ha fatto vincere il Festival di Sanremo 2022 sia nata per caso. Su un accordo sbagliato, i due hanno iniziato a canticchiare. Da lì hanno deciso di tenere quella melodia per il ritornello: quando si sono incontrati nei giorni successivi, hanno aggiunto le strofe che avevano composto.

La canzone Brividi è nata dunque dalla complicità che i due cantanti hanno sviluppato quasi immediatamente. Questa si sarebbe dimostrata molto utile quando Mahmood si è sentito male proprio durante il Festival. Sono stati i due artisti a confermare che effettivamente c’è stato un piccolo incidente durante la kermesse musicale.

Perchè Mahmood ha avuto un malore a Sanremo?

Blanco e Mahmood hanno confermato a Famiglia Cristiana quanto successo durante il Festival di Sanremo 2022: Mahmood ha avuto un malore. Questa la sua ricostruzione dei fatti: “Quando sono uscito fuori con un giubbino, purtroppo ho preso un colpo di freddo. Penso proprio che mi sia venuta una mezza congestione”.

Il racconto di Alessandro Mahmoud lascia intendere che il suo compagno di avventura sul palco dell’Ariston abbia saputo stargli vicino, aiutandolo anche quando è stato male. I due sembrano quasi completarsi talmente sono diversi, e Mahmood conferma: “Da lui sto imparando a uscire dagli schemi, a volte io penso troppo anche quando non c’è bisogno“.

Brividi sarebbe un doppio plagio? L’accusa del tiktoker

Come riporta Novella 2000, il tiktoker Diego Lazzari, che vanta oltre un milione di follower, avrebbe lanciato l’accusa di plagio a Mahmood e Blanco. Secondo lui, Brividi sarebbe copiata da Amandoti di Gianna Nannini e Duecentomila ore di Ana Mena. Avrebbe anche aggiunto: “Fatelo pure all’Eurovision, così pensano che siamo un paese di cover“.