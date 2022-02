È stato rivelato il motivo della fine della relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl argentina non si nasconde e confessa tutto.

La vita privata dei vip è un libro aperto per tutti, proprio come quella di Belen Rodriguez che non riesce mai a vivere un momento tranquillo senza che le telecamere le siano addosso.

La vita privata della modella argentina ha da sempre suscitato un grande interesse nel pubblico e proprio in queste ultime ore, colpa anche della schiettezza che la contraddistingue, è finita nuovamente al centro del gossip dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni della sua sfera privata.

Belen Rodriguez è tornata a parlare della sua situazione sentimentale in un’intervista al settimanale Gente, dove rivela il motivo della rottura con Antonino Spinalbese: “Ci conoscevamo poco. Io ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui. Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane?”.

Belen Rodriguez rivela il motivo della rottura con Antonino Spinalbese: “Questa la verità”

“A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”. Prosegue delusa dall’amore Belen Rodriguez.

Altro tema di discussione è stato Stefano De Martino. I due stanno insieme o è tutto falso Gli avvistamenti per strada, le cene romantiche, le biciclettate pomeridiane sono un indizio. Le ultime foto di Chi li hanno immortalati persino mano nella mano una quasi conferma. “La nostra storia non ha detto tutto. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”.