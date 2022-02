Barbara D’Urso incassa il colpo: questa è una batosta che fa male

Barbara d’Urso incassa doverosamente un colpo basso, una batosta inaspettata che può far vacillare la conduttrice partenopea

La conduttrice di Pomeriggio Cinque non ha fatto in tempo a parlare di record di ascolti nella scorsa puntata che sono immediatamente calati, seppur non di tanto, ma quel poco che basta per far vincere la sfida alla Rai.

Ieri, giovedì 17 febbraio, è andata in onda come di consueto una nuova puntata di Pomeriggio Cinque su Canale 5 a partire dalle 17:25. Barbara d’Urso ha voluto iniziare la trasmissione ringraziando veramente di cuore il pubblico perché, nella puntata di mercoledì 16 febbraio sono stati raccolti 2.144.000 spettatori con il 16.08% di share collezionando un nuovo record per il programma della conduttrice partenopea.

Tuttavia, Barbara d’Urso non ha fatto in tempo a ringraziare che gli ascolti sono calati -seppure non di molto- con 1.568.000 spettatori con il 14% di share nella presentazione, 2.009.000 spettatori con il 15.8% di share dalle 17.47 alle 18.28 e 1.911.000 spettatori con il 13.4% di share nei saluti finali. Il record, dunque, non è stato eguagliato né superato, ma a far meglio è sicuramente La Vita in Diretta su Rai Uno con Alberto Matano che ha raccolto 2.355.000 spettatori con il 18.7% di share e la presentazione con 2.045.000 spettatori e 18.6% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di giovedì 17 febbraio

Da quando su Rai Uno c’è Doc – Nelle tue mani con la sua seconda stagione, per gli altri canali non c’è speranza. Luca Argentero ed il suo staff dell’ospedale di Milano hanno raccolto ben 6.561.000 spettatori pari al 28.7% di share (primo episodio dalle 21.38 alle 22.29 6.768.000 – 27.2% e il secondo dalle 22.34 alle 23.30 6.370.000 – 30.4%). Su Rai Due, invece, Stai Lontana da Me, film del 2013 con Enrico Brignano e Ambra Angiolini, ha interessato 766.000 spettatori pari al 3.2% di share. Per finire, Rai Tre ha raggiunto 817.000 spettatori pari ad uno share del 3.4% con Paolo Conte, Via con Me.

Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha catturato l’attenzione di 1.234.000 spettatori con lo share del 6%. Rete 4 ha raggiunto 839.000 spettatori con il 4.6% di share con Diritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio.

Su TV8, invece, Atalanta-Olympiacos con la vittoria per la Dea è stata vista da 889.000 spettatori con il 3.6% di share.