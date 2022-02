Anticipazioni Uomini e Donne, Matteo Ranieri chiude le porte: arriva la drastica decisione

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che l’ultima puntata della settimana sarà dedicata al trono di Matteo Ranieri

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne si chiude con una decisione drastica presa da Matteo Ranieri dopo che la sua avventura stava finendo tragicamente. Tra Denise e Federica, il tronista deve fare una scelta.

Il Trono Classico di Matteo Ranieri sembrava essere quasi noioso all’inizio, tant’è che molti telespettatori l’hanno definito poco adatto a sedere lì. Tuttavia, inaspettatamente la sua esperienza a Uomini e Donne ha preso una piega del tutto diversa da quella monotonia che la contraddistingueva. Tutto procedeva tranquillamente quando come corteggiatrici c’erano Federica e Martina, ma è arrivata Denise a sconvolgere la situazione.

Matteo Ranieri ha fatto passi falsi nei confronti di Federica avvicinandosi vertiginosamente a Denise dalla quale ha ricevuto qualche delusione: quest’ultima, infatti, si è interessata in particolare modo ad Armando Incarnato, cavaliere del Trono Over, con il quale Matteo ha avuto una brutta discussione che l’ha portato alle lacrime in diretta. Proprio per questo, alla fine il cavaliere partenopeo ha deposto l’ascia da guerra e lasciato che fosse il tronista a continuare la sua esperienza con la corteggiatrice.

Anticipazioni Uomini e Donne, Matteo elimina Denise dal parterre

Nonostante sembrava essere così preso, Matteo Ranieri ha dovuto fare una drastica scelta ed ha deciso di eliminare Denise dal parterre di Uomini e Donne come sua corteggiatrice per lasciare spazio soltanto a Federica con la quale, in puntata, arriverà un chiarimento.

Oggi, a partire dalle 14:45, ci sarà spazio anche per Gemma Galgani che, dopo aver chiuso la frequentazione con Pierluigi, ha deciso di conoscere un altro uomo che è sceso al dating show per corteggiarla. La sua posizione ha fatto discutere molto gli opinionisti, in particolare Tina Cipollari, che l’accusa di non mandare mai via nessuno, di frequentare tutti a prescindere da ogni cosa. Sarà soltanto in questo momento che, la Galgani messa sotto pressione, ammetterà che il nuovo cavaliere non fa al caso suo.

Mentre la dama torinese è in alto mare, chi potrebbe lasciare la trasmissione a breve sono Ida Platano e Nadia che hanno fatto nuove conoscenze che sembrano proseguire a gonfie vele.