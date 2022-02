Anticipazioni Una Vita, alta tensione ad Acacias: la decisione di Miguel

Le anticipazioni italiane della prossima di Una Vita, svelano diversi eventi disastrosi ad Acacias: la decisione di Miguel è una di queste

Miguel si troverà al centro di vari eventi ad Acacias, le anticipazioni fanno sapere che presto scoprirà la verità anche sui suoi genitori: non sono morti, ma in carcere ed i nonni gliel’hanno tenuto nascosto fin qui.

Intanto che Sabina e Roberto non sanno se rivelare a Miguel la verità sui suoi genitori, il giovane ragazzo si trova ad affrontare Aurelio. Quest’ultimo, infatti, prova ad avvicinarsi nuovamente ad Anabel che però lo rifiuta: il messicano prova a spiegarle che non è lui l’assassino di Carlos, ma lei reagisce molto male. Ad assistere alla scena c’è Roberto che riporta tutto a Miguel. Quest’ultimo, in seguito a quanto accaduto, decide di recarsi da Marcos e presenta le dimissioni alla società Bacigalupe-Quesada.

Nel frattempo, lo stesso Marcos ha un’accesa discussione con la sua domestica: Soledad, infatti gli dice a chiare lettere di essere contraria al suo atteggiamento in pubblico e per come la tratta, a differenza del privato, in cui tra i due sta nascendo una certa simpatia.

Anticipazioni Una Vita, la lettera di Genoveva: cosa succede

In Europa scoppia la guerra ed ognuno dei personaggi reagirà a modo suo. Genoveva scopre che Felipe è arrivato in Austria da suo figlio, Tano, ma la sua spia smette di aggiornarla: teme che sia successo qualcosa durante la guerra. La dark lady prende la situazione in mano e scrive un telegramma alla sua spia chiedendo di lasciare in vita Felipe e Tano. Nel frattempo, invece, Aurelio sta provando ad avvicinarsi sempre più alla Salmeron: quest’ultima sta tentando di manipolare Natalia e suo fratello per averli come alleati.

Su tutti i giornali, intanto, esce la notizia che Bellita è pronta a lanciare un nuovo disco. Inizialmente la Del Campo se la prende con José Miguel, ma quando vede che tutti sono felici della notizia fa un passo indietro e si scusa. Tuttavia, Bellita deve fare i conti con la realtà: non riuscirà a far uscire l’album per quando previsto e per ottemperare alle aspettative altrui chiede a suo marito di farsi venire un’idea.