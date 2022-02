Alberto di Monaco prende una sconcertante decisione a causa di Charlene: nuovo terremoto a corte

Si torna a parlare del Principato di Monaco a causa di una sconcertante decisione di Alberto: è successo tutto a causa di Charlene.

Una sconcertante decisione di Alberto di Monaco ha fatto ritornare a parlare del Principato. Infatti a corte sarebbe sempre di più caos, con Charlene caduta in uno stato di inquietudine a causa della presenza invadente di Nicole Coste.

L’aria nel principato di Monaco è sempre più tesa, con Charlene avvolta dall’inquietudine a causa dell’ingombrante presenza di Nicole Coste a corte. Così questa volta Alberto di Monaco ha deciso di prendere in mano la situazione, scegliendo quindi di cacciare la sua ex donna dal Principato. A riportare la notizia ci ha pensato LC News, con Alberto pronto a fare di tutto per tranquillizzare la consorte che non sta passando un bel periodo.

Infatti proprio Carolina al momento si trova in una clinica esclusiva a Zurigo per riprendersi dallo stato in cui l’ha lasciata una grave infezione a naso, gola e orecchie. Stando all’ultimo bollettino la principessa si sta riprendendo, ma la strada per la guarigione è ancora lunga. Alberto però sta provando a fare di tutto per stare al fianco della moglie, anche dal punto di vista emotivo. Per questo motivo ha optato per la cacciata dell’ex.

Alberto di Monaco caccia Nicole Coste dal Principato: l’ha fatto per Charlene

La Principessa è ancora in clinica e sta soffrendo a causa della sindrome di Rebecca, una particolare forma di gelosia verso le ex storie del proprio partner. Ma i motivi per preoccuparsi ci sono per Charlene, specie dal ritorno di Nicole Coste a corte. Infatti l’ex fidanzata di Alberto stava sgomitando per avere un ruolo a palazzo. Infatti la donna lo sta facendo anche per il figlio Alexandre, che ha compiuto 18 anni lo scorso anno ed è stato avuto proprio dal flirt con Alberto.

Il riavvicinamento di Nicole è avvenuto proprio mentre la principessa si trovava in SudAfrica, con l’ex hostess che si è fatta avanti lo stesso, presenziando a diversi eventi di gala. Allo stesso tempo Nicole ha fatto dichiarazioni molto dure nei confronti della moglie di Alberto, concludendo che non le importa nulla di come sta e che se si trova in questo stato è per via del karma.

Specialmente dopo queste dure dichiarazioni, Alberto avrebbe deciso di rispedire la Coste a Londra. Inoltre l’intenzione di Alberto è anche quello di evitare un incontro faccia a faccia tra Charlene e Nicole quando si riprenderà e tornerà a corte. Per questo motivo si è optato per la partenza immediata della Coste.