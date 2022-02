Uomini e Donne, registrazioni movimentate: Gemma furiosa, malore per un’altra protagonista del programma di Maria De Filippi

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 16 febbraio 2022 ne sono successe delle belle.

Non sono mancati i colpi di scena sia per il Trono Over che per il Trono Classico. Iniziando dai primi, secondo le anticipazioni la puntata è iniziata con Gemma Galgani la quale ha dato vita a uno scontro con Nadia Marsala. In una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, la dama torinese ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono piaciute alla collega. Gemma ha denunciato di non aver trovato solidarietà femminile in Nadia. Quest’ultima è rimasta male ed è così iniziata una discussione in studio. Ad aggiungersi anche Tina Cipollari.

Nadia Marsala intanto prosegue la sua conoscenza con Massimiliano e sembra procedere tutto a gonfie vele tra i due. Il flirt iniziale sta dando vita a dei forti sentimenti con Nadia che vorrebbe prima recarsi da lui a Firenze.

Duro scontro a Uomini e Donne, in studio il caos: c’entra Gemma Galgani

Per una storia che viene c’è una storia che se ne va. Biagio e Giuliana sono giunti al capolinea. Per molti era nell’aria la rottura mentre per altri sembravano problemi risolvibili senza eccessivi sforzi. A prendere tale decisione è stata lei che ha spiegato di non aver sentito un trasporto mentale. Per Armando Incarnato è scesa una nuova dama, con cui ha scelto di iniziare una conoscenza.

Trono classico. Matteo Ranieri si ritrova a vivere una situazione abbastanza complicata nel programma. Federica Aversano ha deciso di tornare a corteggiarlo ma nel corso della registrazione di ieri non è potuta entrare in studio perché aveva brividi da febbre. Il suo tampone è risultato negativo, ma è tornata comunque a casa.